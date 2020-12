Inter Bologna Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Inter e Bologna è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le vittorie di Lazio e Juventus, entrambe abbastanza sofferte, rispettivamente contro la matricola Spezia e nel derby col Torino, tocca all’Inter di Conte affrontare in casa il Bologna, in una sfida tra due allenatori che più volte si sono incontrati anche da giocatori. Per i nerazzurri, l’importante è non perdere il treno di testa.

La classifica infatti è dominata dal Milan, che è imbattuta e ha tre punti sulla Juventus, momentaneamente seconda proprio in attesa del match dei nerazzurri. La squadra di casa è alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, in attesa della sfida con lo Shakhtar Donetsk che sarà decisiva anche per l’accesso agli ottavi di Champions League.

Precedenti di Inter – Bologna e dove vedere in tv e streaming

Sono 146 i precedenti in Serie A tra Inter e Bologna: settanta le vittorie nerazzurre contro le 41 felsinee e i 35 pareggi. Ma se guardiamo ai precedenti più recenti, è il Bologna la squadra che si è meglio comportata: ha infatti vinto le ultime due trasferte a San Siro. L’anno scorso, i gol di Barrow e Juwara furono decisivi nella corsa scudetto nerazzurra, che infatti si concluse a un soffio di distanza dalla Juventus.

Inter e Bologna, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Mihajlovic hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey, Soriano; Palacio, Barrow.