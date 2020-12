Fabrizio Corona ‘dietro alle sbarre’, il messaggio disperato

Fabrizio Corona, nel suo ultimo post Instagram, ha condiviso uno sfogo, facendosi portatore delle istanze di un’intera categoria.

La storia di Fabrizio Corona è nota a tutta Italia. Da giovane decide di diventare un paparazzo ed occuparsi di tutto ciò che si trova al di là dei riflettori, portando a galla ciò che i vip fanno quando non sono impegnati con il lavoro. Entrato a far parte in pianta stabile del mondo dello spettacolo, il paparazzo catanese diventa una specie di celebrità, anche perché lo stesso gossip di cui si occupa ne aumenta la visibilità. Fabrizio, infatti, diventa un sex symbol e un tomber de femme, si fidanza e sposa con la stupenda Nina Moric e dopo il divorzio si fidanza con la stella nascente della tv italiana, Belen Rodriguez.

Qualche tempo dopo cominciano i guai legali, Corona viene arrestato dopo aver tentato una fuga culminata in Portogallo. Dopo aver fatto perdere le sue tracce in Francia, la polizia era riuscita a rintracciarlo tramite il gps. Sentitosi braccato e senza via di scampo, Fabrizio si è costituito. Dopo l’arresto è giunta la condanna, quasi del tutto scontata, ed ora una nuova vita, spogliata degli eccessi che lo hanno connotato fino a poco tempo fa.

Fabrizio Corona: “Noi reietti dalla società siamo abbandonati”

In questi anni Fabrizio Corona non ha mai smesso di ritenersi vittima di un’ingiustizia. Ancora oggi lotta a livello legale per fare emergere la propria verità, una battaglia che non si stancherà mai di combattere. In questo periodo ha anche aggiunto alla sua lotta personale anche la difesa dei diritti che come lui hanno scontato delle condanne al carcere. Lo ha fatto in primavera chiedendo delle precauzioni riguardanti la prevenzione Covid per i detenuti.

In un post pubblicato questa mattina, l’ex re dei paparazzi ha nuovamente evidenziato la situazione di solitudine normativa e sociale che vivono i carcerati e gli ex carcerati: “SOLI . ABBANDONATI . NOI REIETTI DELLA SOCIETÀ. Non c’è pace senza Giustizia”. Una frase che accompagna la foto di un detenuto di spalle (lui stesso?) che appare abbastanza pregnante. Come sempre la sua community ha riversato affetto e vicinanza nei suoi confronti, ribadendogli che saranno sempre al suo fianco.