Enock Barwuah, le sue dichiarazioni dopo il GF Vip: “non è stato facile”

Enock Barwuah ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Vediamo le sue dichiarazioni che hanno stupito tutti.

Enock si è recentemente confidato a CasaChi e ha raccontato come è stato tornare alla vita normale. Dalle sue parole appare un ragazzo molto alla mano e onesto.

Leggi anche -> Giorgia Migliorati, chi è la fidanzata di Enock: foto, età, carriera

Ha confidato senza paura i suoi timori verso la televisione e i programmi televisivi. Infatti, sappiamo molto bene come il piccolo schermo possa rivelarsi un’arma a doppio taglio e possa mettere in difficoltà anche i migliori. Vediamo quali sono state le sensazioni che ha provato.

Leggi anche -> Enock e Selvaggia Roma, parla un testimone: “Si sono baciati”

Enock Barwuah: com’è stato tornare alla vita di tutti i giorni dopo il GF Vip

“Io con la televisione ho sempre avuto un po’ paura“, ammette subito Enock. Il giovane fa intendere che partecipare al programma targato Mediaset è stata una vera e propria sfida. Dopotutto, il Grande Fratello Vip è un programma molto seguito ed è facile essere intimoriti dalle luci della ribalta che non si rivelano sempre essere positive. Nonostante i timori iniziali, Enock si dice contenta della sua esperienza. “Non è stato facile per me. Però sono contento perché so di aver dato tutto quello che avevo”, ha dichiarato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sempre mentre era ospite a CasaChi, il fratello di Balotelli ha anche parlato degli altri concorrenti. La Contessa Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta sono coloro con cui ha stretto un rapporto più profondo. Gli ultimi due sono addirittura definiti “fratelli” da Enock che è più che convinto che il loro rapporto non farà altro che rafforzarsi fuori dalla Casa. “Del Grande Fratello non ho rimpianti. Da una parte mi ha migliorato, mi è servito per pensare con me stesso”, ha detto in modo molto convinto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enock Barwuah 🇮🇹❤️🇬🇭⚡️🦍 (@enock17)

Leggi anche -> GF Vip, Selvaggia accusa la fidanzata di Enock: “E’ cornuta”

Oltre alla sua decisione, Enock spicca per la sua volontà di voler mettere su famiglia, ma tutto dipenderà se la fidanza Giorgia Migliorati sarà d’accordo con lui.