Giorgia Migliorati, chi è la fidanzata di Enock: foto, età, carriera

Chi è Giorgia Migliorati Novello, l’imprenditrice fidanzata del gieffino Enock, fratello di Mario Balotelli.

Enock Barwuah ha iniziato a portare le sue vicende sentimentali nella Casa del Grande Fratello dopo l’entrata di Selvaggia Roma nel programma. La ragazza ha infatti tirato fuori una sua frequentazione con Enock, non sapendo che lui era fidanzato.

In difesa è arrivata proprio la sua fidanzata Giorgia Migliorati Novello, che ha preso le difese di Enock, intervistata da Chi. Ma chi è l’imprenditrice compagna del gieffino?

Chi è Giorgia Migliorati, fidanzata di Enock?

Giorgia Migliorati Novello è lombarda, di Brescia e con sua sorella Elisa è proprietaria e creatrice di un brand di cosmetici e gestisce un centro estetico a Concesio. Sembra una persona molto riservata e per questo motivo non ci sono molte informazioni su di lei reperibili sul web, non facendo parte del mondo dello spettacolo.

E’ entrata in gioco per rispondere alle accuse di Selvaggia Roma che ha raccontato di una presunta frequentazione tra Enock e Giorgia, quando lui era ancora fidanzato. Alle parole della Roma, Giorgia risponde così, nell’intervista per Chi: “E’ in cerca di visibilità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi. Evidentemente pensa che un certo tipo di scoop funzioni ancora…“.

La Migliorati ha raccontato di aver frquentato Enock inizialmente come amico e che lui le ha parlato di Selvaggia. Pare che la scintilla tra di loro sia scattata più tardi. Ha dichiarato anche di essere assolutamente tranquilla per quanto riguarda la presenza di Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello, dopo c’è anche il suo attuale ragazzo, certa che tra i due ci siano stati solo saluti amichevoli.

La relazione tra i due sembra proprio essere serena e senza segreti, tanto che Giorgia elogia il fratello di Balotelli dicendo di essere “felice e orgogliosa di avere un fidanzato come lui“.