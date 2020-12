Scopriamo tutto su Cristiana Dell’Anna, chi è: carriera, curiosità e vita privata dell’attrice di Gomorra e Un posto al sole.

Napoletana classe 1985, Cristiana Dell’Anna è un’attrice che si è fatta conoscere al pubblico della grande fiction a partire dal 2012. Infatti in quell’anno entra nel cast di Un posto al sole, soap opera in cui interpreta le sorelle gemelle Micaela e Manuela Cirillo. Lascia la fiction quattro anni dopo, nel 2016.

Ma nel frattempo, per lei si è profilato un nuovo ruolo: nella seconda, terza e quarta stagione di Gomorra – La serie, infatti, la giovane attrice napoletana interpreta il ruolo di Patrizia Santoro. Il suo esordio sul grande schermo risale a qualche anno prima, nel film Third Contact, regia di Simon Horrocks.

Cosa sapere sull’attrice Cristiana Dell’Anna

Sul grande schermo, l’abbiamo vista anche in Mister Felicità, regia di Alessandro Siani, dove interpreta Caterina, la sorella del protagonista. L’anno dopo è nel cast di Tensione superficiale, regia di Giovanni Aloi, infine viene scelta da Mario Martone per la sua ultima pellicola, Qui rido io, film incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta e interpretato da Toni Servillo, ancora in fase di lavorazione anche per le travagliate vicissitudini legate al Coronavirus.

Sul piccolo schermo, invece, ha esordio in Pini, serie TV del 2012, poi dopo Un posto al sole e Gomorra, ha partecipato allo spin off della soap opera, Un posto al sole coi fiocchi, regia di Fabio Sabbioni. Nel 2018 è nel cast di Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte, regia di Michele Soavi, quindi nel film tv In punta di piedi, regia di Alessandro D’Alatri. Recita in tre episodi della serie Trust, produzione scritta da Simon Beaufoy e diretta da Danny Boyle, incentrata sul rapimento di John Paul Getty III, l’allora erede di Getty Oil, nel 1973 in Italia. Ha anche partecipato a diversi corti e una web serie.