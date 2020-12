Selvaggia Roma, l’annuncio sconvolgente: “Volevo uccidermi”

Negli ultimi giorni Selvaggia Roma si è aperta con i coinquilini della Casa, parlando dei rapporti difficilissimi con la sua famiglia.

Selvaggia Roma da quando ha fatto il so ingresso dalla porta rossa della Casa del “Grande Fratello Vip“, ha fatto molto parlare di sé. Negli ultimi giorni la ex di “Temptation Island” ha fatto iniziato ad aprirsi di più con i coinquilini, parlando del proprio rapporto con la famiglia.

Selvaggia Roma ha voluto condividere con i coinquilini della Casa del “Grande Fratello Vip” il suo rapporto difficile con la sua famiglia e, in particolar modo, con suo padre. Questa notte parlando con Maria Teresa Ruta la ex concorrente di “Temptation Island” e “Uomini e Donne” è tornata a parlare di suo padre, scioccando profondamente la coinquilina ammettendo di aver persino tentato il suicidio per “punire” il genitore: “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa…“, ha ammesso, scoppiando poi in un lungo pianto. La Ruta l’ha immediatamente abbracciata, cercando di confortarla: “Sei una persona altruista“, le ha detto.

Selvaggia Roma spiazza il GF Vip

La Roma, sempre parlando con Maria Teresa Ruta, ha rivelato che i suoi genitori si sono separati ormai da tempo e che sua madre non ha mai avuto modo di rifarsi una vita, in quanto si è sempre dedicata a lei e al fratello, che ha recentemente tentato il suicidio. “Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo“, ha rivelato Selvaggia.

La gieffina ha poi confidato di non aver mai parlato con nessuno della sua delicata situazione familiare, aggiungendo anche di aver fatto il tutto per tutto per allontanarsi dal suo contesto: “Ho cambiato pure nome e cognome per cercare di staccarmi dalla mia vita reale”. Infine, ha ammesso che tuttora il rapporto con il genitore è pessimo e che i due non sono mai riusciti a riconciliarsi: “Ho avuto un pessimo rapporto con mio padre ed ogni volta che lo sentivo ci litigavo sempre“.