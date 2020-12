Patrizia De Blanck si scaglia contro Barbara d’Urso: è stata una delusione enorme, non se lo sarebbe mai aspettato.

La Contessa Patrizia De Blanck, reduce dell’esperienza al Grande Fratello VIP, si è sfogata con i giornalisti di Chi Magazine. La donna ha raccontato la sua verità senza peli sulla lingua, e se l’è presa anche con Barbara d’Urso. L’80enne, con la sua solita schiettezza, ha detto di essere rimasta molto delusa dal modo in cui la conduttrice più famosa di Mediaset ha trattato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello. Dopo essere stata eliminata dal reality la contessa ha avuto tempo di informarsi su ciò che era stato detto in televisione mentre lei era assente, e ha detto: “Da Barbara d’Urso, che conosce bene me e la mia famiglia, mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che Giada (sua figlia ndr) mi ha difesa”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> GF VIP, schifosa scoperta nella stanza della contessa Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck delusa da tutti, non se lo sarebbe mai aspettato

Effettivamente nei salotti di Barbara d’Urso si sono spesso messe in discussione le sue origini nobili della De Blanck e la sua cura per l’igiene personale. Barbara non ha mai parlato male della contessa, ma non ha nemmeno mai evitato che i suoi ospiti ne parlassero male in più occasioni. Nasce da questo tutto il disappunto della De Blanck, che sperava in una presa di posizione più netta da parte della conduttrice, ovviamente a suo favore.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Per quanto riguarda l’argomento igiene personale, sia dentro che fuori dalla Casa del GF si è parlato spesso delle cattive abitudini dell’80enne. “Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni”, ha detto lei dopo aver ascoltato tutte le voci.