GF VIP, schifosa scoperta nella stanza della contessa Patrizia De Blanck

La contessa Patrizia De Blanck ha accettato di partecipare al Grande Fratello VIP solo se alloggiata in una camera privata. In questi giorni gli altri concorrenti hanno fatto una scoperta disgustosa.

Pare che la famosa contessa Patrizia De Blanck, oggi concorrente al Grande Fratello VIP, abbia accettato di partecipare al reality di Alfonso Signorini solo in cambio di un’enorme quantità di denaro e di una stanza privata all’interno della casa. La contessa è stata accontentata, e dal suo ingresso all’interno della casa più famosa di Cinecittà alloggia in una camera tutta sua. Gli altri concorrenti non sono mai stati ammessi all’interno, ma in questi giorni Tommaso Zorzi sarebbe riuscito a intravedere cosa si cela nel nascondiglio della contessa.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Patrizia De Blanck, quanto guadagna la contessa: il suo patrimonio

La “tana” della contessa De Blanck al Grande Fratello VIP, c’è anche un animale

Zorzi, che è riuscito a intravedere l’interno della camera privata della contessa, ha detto che questa si sarebbe creata una vera e propria “tana” lì dentro. Sporca e disordinata, la stanza sembrerebbe essere in condizioni davvero pietose: avanzi di cibo ovunque, vestiti sul pavimento e altro. Ma non è tutto: sembra che ci sia anche un topo lì dentro, a cui la contessa avrebbe addirittura dato un nome, Renato. La notizia è stata commentata dai presentatori di Radio Latte e Miele, un po’ divertiti e un po’ disgustati.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!