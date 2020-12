Morto Massimo Proietti: il famoso avvocato fu il volto di importanti processi

Il Covid ha fatto un’altra vittima illustre. Si tratta dell’avvocato Massimo Proietti: fu il volto di processi molto importanti.

Proietti è mancato all’ospedale di Terni a soli 57 anni. L’uomo era ricoverato da giorni all’ospedale Santa Maria dopo che era stato contagiato dal Covid-19.

L’allarme per le sue condizioni di salute è scattato già novembre, subito dopo la laurea del figlio. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente tanto che è stato necessario un ricovero immediato.

Covid, addio a Massimo Proietti: un avvocato famoso in tutta Italia

Nei primi giorni di novembre, Proietti è stato immediatamente ricoverato nel Reparto di Rianimazione. Nonostante ci fossero stati dei miglioramenti, il Covid ha avuto la meglio e nella giornata di oggi l’uomo di è spento. L’avvocato era un personaggio illustre non solo a Terni, ma anche in tutta Italia. Infatti, era stato il volto di diversi processi illustri come quello Spada che riguardava la giunta dell’ex sindaco di Girolamo.

Proietti è anche noto per essere stato il legale della famiglia di David Raggi. Il giovane era stato ucciso in pizza dell’Olmo. E’ stato proprio l’avvocato ad aver combattuto e vinto la battaglia per il risarcimento da parte dello Stato dei familiari delle vittime dei reati violenti commessi da nullatenenti. La battaglia è stata molto lunga ed è cominciata nel 2017.

Proietti citò in giudizio i ministeri della Giustizia, dell’Interno e la presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento per la famiglia di Raggi. “Quello che chiediamo non è un risarcimento ma un equo indennizzo“, aveva detto l’avvocato. David Raggi era anche consulente della Ternata ed è proprio per questo motivo che, nella giornata di oggi, tutti i componenti della Ternata Calcio si stringono intorno alla famiglia dell’avvocato.