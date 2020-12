Maradona appare in cielo: incredibile quello che succede in Argentina

Maradona manca a tutti. Dopo la sua scomparsa, da giorni si celebra il suo dolce ricordo: incredibile quello che è accaduto in Argentina

Un episodio davvero suggestivo e curioso quello che è avvenuto nella città argentina di Paranà. C’è stata un’apparizione in cielo tra le nuvole con i semplici cittadini che hanno gridato anche al miracolo. Si è intravista la fisionomia di Diego Armando Maradona con il suo fedele numero 10. Così ai microfoni di Olé chi l’ha ripreso ha svelato: “Ieri sera vedevo la luna, era così bella che ho voluto filmarla. Alla fine ho visto che dal cellulare l’immagine era completamente diversa da ciò che stavo guardando. Un mio amico oggi mi ha fatto notare che ho visto qualcosa di inimmaginabile”.

Maradona, anche in cielo El Pibe de Oro

L’illusione ottica per non sentire la sua mancanza. Diego Maradona manca praticamente a tutti: a chi l’ha visto giocare e a chi l’ha rivisto soltanto attraverso le videocassette e i numerosi filmati su YouTube. Da giorni ci celebra il suo dolce ricordo con El Pibe de Oro che è stato amato da tutti come calciatore, ma sono arrivate anche tantissime critiche per quanto riguarda la sua vita privata che non è stata eccelsa. I suoi errori, però, sono stati personali e non hanno toccato minimamente gli altri se non gli affetti più cari come moglie, figlie e parenti. Con la gente si è comportato sempre alla grande difendendo sempre il popolo.