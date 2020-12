Lewis Hamilton, bruttissima notizia per il pilota Campione del Mondo

Lewis Hamilton non parteciperà al prossimo Gran Premio in programma in Bahrain: brutte notizie per il pilota Campione del Mondo

Ancora brutte notizie anche in Formula 1. Il campione del Mondo, Lewis Hamilton, non ci sarà al Gran Premio di Sakhir a causa della positività riscontrata nelle ultime ore al Covid-19. Il celebre pilota non potrà così partecipare all’appuntamento in Bahrain, in programma in questo fine settimana. Così lo stesso campione avrebbe sintomi lievi, al momento sta bene. Ora si trova in isolamento dopo che si era svegliato lunedì con piccoli acciacchi venendo a sapere che era stato a contatto con un positivo.

Nelle prossime ore la Mercedes svelerà anche il nome del prossimo pilota che gareggerà al suo posto nel prossimo Gran Premio. Ancora una brutta notizia nel mondo dello sport, non solo nel calcio, che impedirà così ad un grande atleta di svolgere al meglio il proprio lavoro.