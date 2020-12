Guida Michelin Italia 2021: usciti tutti i ristoranti stellati. Come si posizionano i migliori d’Italia.

È stato un anno veramente difficile per la ristorazione di tutto il mondo, duramente colpita dalla pandemia di Covid-19 che ha obbligato i governi a disporre lunghe chiusure dei locali pubblici, per contenere la diffusione dei contagi. Le presenze sono fortemente diminuite anche perché le persone sono uscite meno, per il timore di infettarsi, mentre i posti nei ristoranti si sono ridotti per mantenere il distanziamento fisico.

Tutti i ristoranti hanno visto la loro attività ridursi drasticamente ma molti ristoratori non si sono arresi, cercando di offrire servizi alternativi e puntando sull’asporto, anche di qualità e personalizzato.

Nemmeno gli ispettori della celebre Guida Michelin si sono fermati, ma hanno continuato la loro attività in giro per l’Italia e gli altri Paesi per far uscire la nuova edizione della guida ai migliori ristoranti del mondo. Di seguito vi segnaliamo i ristoranti italiani stellati per la prestigiosa guida Rossa, tra conferme e nuovi ingressi.

Guida Michelin Italia 2021: i ristoranti stellati

La Guida Michelin Italia è giunta alla sua 66a edizione. Una rassegna della ristorazione italiana di qualità, premiata con le stelle da una, comunque un riconoscimento prestigioso, a la massimo di tre.

Il lavoro degli ispettori si è svolto nel difficile anno della pandemia, con un importante sforzo organizzativo in un contesto molto particolare, come spiegano dalla Guida. L’attività, però, non si è mai interrotta, adattandosi alle nuove circostanze e a nuovi tempi e modalità di ispezione dei locali. L’obiettivo era quello di uscire anche nel 2021 con la guida aggiornata ai ristoranti stellati. Obiettivo raggiunto.

La situazione difficile ha suggerito una valutazione di prudenza agli ispettori. Non ci sono stati grandi cambiamenti nelle posizioni di vertice della Guida Michelin Italia 2021. Ci sono 10 ristoranti che hanno perso la stella Michelin, mentre altri 19 sono stati “sospesi”, inseriti nella tabella della “cessata attività o chiusura a tempo indeterminato”, in attesa che possano riaprire nel 2021. In questo caso verranno di nuovo valutati e inseriti nella Guida del 2022. Si tratta per lo più di ristoranti rinomati che tuttavia quest’anno non è stato possibile ispezionare. Di seguito le stelle Michelin del 2021 in Italia.

Tre Stelle

Alba Piazza – Duomo

Brusaporto – Da Vittorio

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano – Enrico Bartolini al Mudec

Modena – Osteria Francescana

Roma – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Runate – Dal Pescatore

San Cassiano – St. Hubertus

Senigallia – Uliassi

Sono stati confermati i ristoranti dello scorso anno nella valutazione più alta delle 3 stelle. Si tratta di 11 ristoranti al vertice della cucina italiana e mondiale. L’anno scorso erano

Due Stelle

Anacapri – L’Olivo

Brusciano – Taverna Estia

Cervere- Antica Corona Reale

Cesenatico – Magnolia

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo

Concesio – Miramonti l’Altro

Cornaredo – D’O (New Entry)

Firenze – Santa Elisabetta (New Entry)

Fondotoce – Piccolo Lago

Gargnano – Villa Feltrinelli

Ghirlanda – Bracali

Godia – Agli Amici

Guarene – La Madernassa

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Licata – La Madia

Lonigo – La Peca

Lughetto – Antica Osteria Cera

Marina del Cantone – Quattro Passi

Marina Equa – Torre del Saracino

Marzocca – Madonnina del Pescatore

Mules – Gourmetstube Einhorn

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Seta by Antonio Guida

Milano – Vun Andrea Aprea

Montemerano – Caino

Orta San Giulio – Villa Crespi

Ragusa- Duomo

Rivodutri – La Trota

Roma – Il Pagliaccio

Sant’ Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890

Sarentino – Terra

Tirol – Trenkerstube

Trieste – Harry’s Piccolo (New Entry)

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Verona – Casa Perbellini

Viareggio – Il Piccolo Principe

Nell’elenco dei due stelle sono tre i nuovi ristoranti entrati: il D’O di Cornaredo (Milano), il Santa Elisabetta a Firenze, Harry’s Piccolo a Trieste. Sono 37 i ristoranti italiani premiati con due stelle Michelin.

Tra i ristoranti che ottengono una stella Michelin, invece, sono ben 26 i nuovi entrati, per un totale di 371 ristoranti. L’elenco dei nuovi entrati è sul sito web della Guida Michelin.

Per l’elenco completo di tutti i ristoranti italiani stellati e ulteriori informazioni sulla Guida Michelin Italia 2021: guide.michelin.com/it/it/notizia/news-and-views/la-guida-michelin-italia-2021-tutte-le-sue-stelle

