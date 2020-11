Elisa Isoardi, la rivelazione su Raimondo: “Mi sto innamorando”

Rivelazioni importanti per quanto riguarda la vita privata di Elisa Isoardi: è arrivata la confessione in diretta a Ballando con le stelle

Serata davvero emozionante con la finale di Ballando con le Stelle. Così Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono esibiti in una sexy e romantica rumba. E così la stessa conduttrice tv ha svelato in lacrime: “Non era un periodo, Ballando è arrivato nel momento giusto, la luce dentro di me si è riaccesa”. Poi ha rivelato: Mi sto innamorando, ci vogliamo bene”.

Elisa Isoardi, la verità sul rapporto con Raimondo

Subito è intervenuto il maestro di ballo che ha confermato, per certi versi, la loro avventura iniziata da poco tempo: “È stato l’anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo”. Pochi minuti fa la stessa Isoardi ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram: “Da soli si cammina veloci, ma è solo insieme che si va lontano…Continuate a sostenerci con il vostro affetto su @ballandoconlestelle, che noi lo sentiamo tutto! Grazie ragazzi 🙏🏻♥️ #ballandoconlestelle #rai1 @todaroraimondo @milly_carlucci”.