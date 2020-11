Una vita, anticipazioni puntate dal 30 novembre al 4 dicembre

Qualche anticipazione sulle puntate italiane e le vicende dei personaggi di Una vita da 30 novembre al 4 dicembre. Cosa succederà?

Anche in questi episodi i colpi di scena non mancano. Marcia non è più tornata da Felipe e quindi l’uomo ha temuto il peggio. Era addirittura arrivato a credere che la donna lo avesse lasciato volontariamente. Fortunatamente, questi brutti presagi sono spazzati via da una scoperta che risolleva il morale dell’Alvarez-Hermoso, ma complica non poco la situazione. Una serie di indizi e il ritrovamento di una medaglietta dalla quale Marcia è inseparabile, fanno presumere che sia stata rapita.

Nel frattempo Felipe e Genoveva sembrano riavvicinarsi dato che la donna sta continuando a portare avanti l’iniziativa di far rimpatriare i soldati dal Marocco. Rosina però non parteciperà alla causa dato che in passato Liberto l’aveva tradita proprio con la Salmeron. Gli intrighi però non finiscono qui.

Una vita: altri colpi di scena scuotono le vite ad Acacias

Prima della celebrazione del matrimonio di sua madre con Ledesma, Emilio confessa a José gli accadimenti della Tenuta Valdeza. Sempre l’uomo si reca a Santander per indagare sul suo passato. Nel mentre continuano anche le ricerche per trovare Marcia. Felipe e l’ispettore San Emeterio non riescono ancora a trovarla. Forse il suggerimento di un mafioso farà luce su dove si trovi la ragazza.

Sarà sempre riguarda alla sua scomparsa che Mauro rivelerà a Felipe che questa potrebbe essere collegata a un trafficante di esseri umani chiamato Cesar Andrade. A questo punto Felipe è davvero sconvolto e decide di continuare le indagini da solo, ma un incontro misteriose potrebbe ribaltare i suoi piani. Nel frattempo Fabiana va a parlare con Carmen e Lolita avvertendole dei pettegolezzi sul loro rapporto. Cercheranno di trovare un punto di equilibrio? Scopriamolo nelle prossime puntate.