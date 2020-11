Oroscopo della settimana dal 30 al 6 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Novembre ha lasciato finalmente il posto a Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 30 Novembre al 29 Dicembre 2020.

Una nuova settimana è finalmente alle porte, e Novembre ha lasciato il posto al mese più scintillante dell’anno, Dicembre. Siamo tutti curiosi di sapere che cosa avranno in serbo per noi il Cielo e le Stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo dal giorno di lunedì 30 Novembre a domenica 6 Dicembre 2020.

Prima settimana di Dicembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Gli astri saranno completamente dalla parte dei nati sotto il segno dell’Ariete durante l’intera settimana. La decisione e la risolutezza saranno i vostri migliori amici nei prossimi giorni, perciò abbiate fiducia in voi stessi e non lasciatevi intimorire da niente e da nessuno. Un buon consiglio potrebbe essere quello di dedicare del tempo ai vostri cari ed alla vostra famiglia, vi aiuteranno a prendere le decisioni giuste.

Toro. La settimana si prospetta decisamente altalenante per i nati sotto il segno del Toro. Giornate fortunate e giornate nefaste si alterneranno, lasciandovi un po’ destabilizzati, ma non temete: ci vuole ben altro per abbattervi. Cercate di rimanere lontani dalle discussioni e dalle polemiche e si risolverà tutto per il meglio. Il consiglio migliore è quello di rimandare ai 7 giorni successivi le questioni spinose e concentrarsi sul lavoro.

Gemelli. Niente improvvisazioni o colpi di testa durante la prossima settimana per i nati sotto il segno dei Gemelli. È importante non cedere all’impulsività ed al nervosismo, soprattutto se dovuto a qualche contrattempo. Il consiglio è di non rimuginare troppo su pensieri poco concreti, ma di dedicarsi esclusivamente ai fatti. La vicinanza con la famiglia e i propri cari sarà sicuramente d’aiuto.

Cancro. La prossima settimana potrebbe risultare un po’ in salita per i nati sotto il segno del Cancro. Niente panico però, sono in arrivo alcune turbolenze in amore, ma cielo sereno per quanto riguarda la carriera. Non chiudersi in sé stessi è il consiglio migliore, affidatevi dunque ai consigli di qualche buon amico. Il contatto con l’aria aperta e la Natura potrebbero aiutarvi molto a superare i prossimi 7 giorni.

Leone. I prossimi 7 giorni potrebbero risultare decisamente turbolenti per i nati sotto il segno del Leone. La carta vincente è senza dubbio la calma ed il buon temperamento, dunque impegnatevi al massimo per riuscire a mantenerli. Prestate attenzione alle persone care: potrebbero avere bisogno di voi e di un po’ del vostro tempo, non tiratevi per nessuna ragione al mondo indietro.

Vergine. La nuova settimana potrebbe portare con sé un po’ di ansia e timori per i nati sotto il segno della Vergine. Cercare di tenere lontano il nervosismo è il consiglio migliore, dunque abolite i pensieri negativi e tentate di tenervi occupati il più possibile. Avvicinarsi alla spiritualità ed alla meditazione è un trucco efficace. Attenzione ai disguidi in ambito lavorativo: evitateli come la peste.

Bilancia. Non sarà una settimana facile per i nati sotto il segno della Bilancia. Amore ed eros necessiteranno di un periodo di pausa, approfittatene dunque per riflettere sui vostri sentimenti e sul vostro futuro senza cedere al nervosismo ed all’insicurezza. In ogni caso cercate di non abbattervi: nuove opportunità sono all’orizzonte, basta saper aspettare ed avere pazienza.

Scorpione. Una ventata di noia è in arrivo per i nati sotto il segno dello Scorpione. È necessario che vi impegniate per raggiungere i vostri obiettivi e soprattutto che accantoniate le frivolezze e la malinconia. Ricordate: la leggerezza è il trucco giusto per trascorrere i prossimi 7 giorni all’insegna della serenità, della stabilità e lontano dal malumore.

Sagittario. La settimana in arrivo porterà con sé ventate di buon umore per i nati sotto il segno del Sagittario, dunque tenetevi pronti! Mercurio favorevole vi regalerà delle belle soddisfazioni. La serenità è all’orizzonte, non vi resta che afferrarla e godervi i vostri giorni di meritata tranquillità e riposo. Attenzione però ai contrattempi: non fatevi scombinare i piani dall’eccessiva distrazione e dal conseguente nervoso.

Capricorno. L’inizio della settimana per i nati sotto il segno del Capricorno potrebbe rivelarsi leggermente in salita, ma niente paura, con l’arrivo del weekend tutto si sistemerà. Le relazioni saranno il problema principale, sia nella coppia che nel lavoro, perciò attenzione a ponderare bene le parole prima di utilizzarle. Optare per il chiarimento e la diplomazia potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

Aquario. La settimana si prospetta decisamente intrigante per i nati sotto il segno dell’Aquario. Impegni e contrattempi si bilanceranno vicendevolmente, tenendovi impegnati e concentrati allo stesso tempo. Il consiglio migliore è quello di rimanere concentrati sui vostri obiettivi ed evitare di perdersi in frivolezze. Attenzione in amore, potreste aver bisogno di prendere una decisione definitiva, non siate impulsivi.

Pesci. Buone notizie dal punto di vista economico per i nati sotto il segno dei Pesci. Cercate di non perdervi in acquisti e spese inutili e non ve ne pentirete. Il duro impegno sarà finalmente ricompensato, e potrete stringere tra le mani delle belle soddisfazioni, risultato delle vostre fatiche. Nuovi incontri sono all’orizzonte, perciò guardatevi bene intorno e non lasciatevi sfuggire nessuna buona occasione!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.