Viaggiare a Natale con i dolcetti tipici della Polonia: la ricetta e la storia dei Piernik.

Come fare per viaggiare in un paese lontano, magari per una vacanza, durante questa pandemia da Coronavirus? Le festività natalizie sono alle porte e vista la situazione sanitaria attuale, è difficile pensare che ci si possa muovere molto. Anzi, molto probabilmente saremo costretti a rimanere a casa, sperando di poter almeno festeggiare con i propri cari. Ci sono però dei piccoli escamotage per poter viaggiare pur rimanendo a casa. Come? Con il cibo e con un dolcetto tipico della Polonia, i Piernik!

I dolci della Polonia ci portano in viaggio…da casa

Viaggiare a tavola è piuttosto semplice. Basta dar sfogo alla fantasia e cercare online delle ricette particolari che vi permettano di viaggiare. Almeno con la mente. Ecco allora che dopo tante ricette particolari per un viaggio enogastronomico nel mondo, ci tuffiamo nelle prelibatezze natalizie. I Piernik sono infatti dei dolci di Natale tipici della Polonia e, altro non sono che biscotti simili al classico pan di zenzero.

La ricetta e gli ingredienti

Potrete acquistarli comodamente al supermercato, ma se non abitate in una grande città e non li riuscite a trovare, è tempo di viaggiare in cucina verso la Polonia con la ricetta di questi Pierniczki! Per circa 80 biscottini avrete bisogno di circa 300 grammi di farina 00, 100 grammi di farina integrale, 2 uova, 140 grammi di zucchero e 100 grammi di burro e miele. In ultimi vi serve un cucchiaino di bicarbonato e uno di cacao oltre ovviamente alle spezie per insaporirli: cannella, zenzero, garofano, semi di cardamomo, noce moscata, pepe nero.

Online troverete molti procedimenti per realizzare la ricetta al meglio secondo diverse e svariate tradizioni. Cercate la ricetta che più fa per voi e poi sbizzarritevi. Anche per quanto riguarda le spezie, non è detto che tutte quelle elencate vi piacciano, quindi cercate voi di trovare quelle che più vi aggradano. Ricordate anche che se ci sono i bambini, magari alcuni mix di sapori troppo forti o speziati potrebbero non piacere.

Insomma, ora che abbiamo fatto questo viaggio in Polonia con questo dolcetto tipico, non ci resta che realizzarlo come dolce per il pranzo o la cena di Natale. O anche per i giorni pre-festivi, per viaggiare un po’, almeno con la mente!