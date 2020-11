Oroscopo del giorno, martedì 1 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo mese è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 1 Dicembre 2020.

Dicembre è finalmente arrivato, e siamo dunque all’inizio di un nuovo scintillante mese. Che cosa ci riserveranno oggi il Cielo e le Stelle? Fortuiti incontri e nuovi amori si intravedono all’orizzonte? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 1 Dicembre 2020.

Martedì 1 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Qualche perplessità colorerà con tutte le probabilità di grigio la vostra giornata. Nonostante questo, nuove opportunità sono all’orizzonte, tenetevi pronti. Prestate un po’ d’attenzione ai sogni, potrebbero rivelarvi qualcosa di importante.

Toro. È arrivato per voi il momento di mettere in chiaro delle cose, sia in amore che sul posto di lavoro. Attenzione alla gelosia, e soprattutto alle reazioni eccessive. Nonostante questo è un buon momento per gli affari, dunque fidatevi del vostro istinto.

Gemelli. Ci sono questioni che necessitano del vostro intervento, dunque non perdete tempo e rimboccatevi le maniche. Dolci soddisfazioni sono in arrivo, perciò portate un po’ di pazienza. Buone notizie sul lavoro: qualche buona notizia potrebbe rallegrarvi la giornata.

Cancro. Saturno finalmente girerà a largo, lasciandovi un po’ di respiro. La giornata sarà senza dubbio positiva, dunque niente paura. Via libera in amore, scoprite tutte le vostre carte e procedete verso i vostri obiettivi senza timore.

Leone. Ottime vibrazioni ed energia positiva durante la giornata di oggi, per voi le prossime ore saranno estremamente armoniose e rilassanti. Un buon consiglio potrebbe essere quello di approfittarne per prendervi cura di voi e della vostra salute, sia fisica che mentale.

Vergine. I tempi sono decisamente ottimi per gli affari e per gli investimenti, dunque non esitate per nulla al mondo! In amore è meglio invece tirare il freno a mano per un po’, valutare attentamente e concedersi del tempo per riflettere è il consiglio migliore.

Bilancia. La giornata si rivelerà decisamente proficua in ambito lavorativo. L’energia non mancherà di certo, e nemmeno i pensieri positivi. Evitate però di strafare, e soprattutto di trascurare i famigliari e le persone a voi più care.

Scorpione. Molto probabilmente un forte senso di oppressione oscurerà il vostro cielo durante la giornata di oggi. L’importante e non cedere alla malinconia e tentare di pensare positivo. Il consiglio migliore è quello di non perdere la concentrazione e di continuare ad impegnarsi per raggiungere i propri obbiettivi.

Sagittario. Buone notizie per voi. Le prossime ore si prospettano decisamente positive, e il Sole illuminerà la vostra giornata. Cercate soltanto di prestare attenzione agli smarrimenti: potreste perdere un oggetto a voi molto caro.

Capricorno. Ultimamente qualcuno proveniente dal passato potrebbe avervi rotto le uova nel paniere e scombinato i piani. Niente panico, tutto andrà per il meglio. Ritirarsi un po’ in solitudine e decidere bene il da farsi è sicuramente la scelta più saggia.

Aquario. È arrivato per voi il momento di splendere più che mai. Nonostante tutte le indecisioni dell’ultimo periodo, è l’ora di farvi valere e di mettere in mostra tutte le vostre capacità. Accantonate dunque l’insicurezza e buttatevi.

Pesci. La giornata vi regalerà qualche piccola soddisfazione personale e degli attimi di respiro. Tira aria di cambiamento, dunque non abbiate paura di lanciarvi verso decisioni che inizialmente potrebbero sembrarvi azzardate o che magari vi intimoriscono.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.