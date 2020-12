Guillermo Mariotto, confessione choc: “Così ho rischiato la vita”

Guillermo Mariotto si lascia andare a una rivelazione inedita sulla sua vita in Venezuela: ecco le sue parole.

A vederlo nei panni di giudice di Ballando con le stelle, esuberante e vulcanico più che mai, non si direbbe; eppure Guillermo Mariotto ha vissuto e affrontato, nella sua esistenza, anche momenti anche molto complicati. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. “Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita”, ha rivelato il popolarissimo stilista nativo di Caracas. I medici temevano che il problema della milza ingrossata potesse portare allo sviluppo di una patologia grave come la leucemia.

“Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia padre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene – ha continuato Guillermo Mariotto -. E per fortuna, poi, aveva ragione la nonna”. Tutto bene quel che finisce bene, e così il Nostro ha potuto coronare molti grandi sogni di quel bambino a rischio di sopravvivenza, diventando un personaggio molto amato in Italia (e non solo).

Una figura fondamentale, quella della nonna, che Guillermo Mariotto non smette di ricordare e omaggiare: “Grazie ai suoi ‘beveroni vitaminici’ saltavo come un grillo. Un succo con arance, carote e barbabietole. Lo bevo ancora tutti i giorni”. E si vede…