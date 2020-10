Guillermo Mariotto sul Coronavirus: “Non mi prende perché prego”

Guillermo Mariotto si è lasciato andare in un’intervista. L’uomo ha detto la sua in merito al Covid, tirando in ballo la propria fede.

Insomma non è per niente una novità la sconfinata fede del celebre Guillermo Mariotto. L’uomo, nel salotto de La Vita in Diretta, ha sorpreso il pubblico con alcune dichiarazioni e considerazioni personali. Scopriamo insieme che cosa ha detto.

Guillermo ha lasciato interdetto tutto il pubblico durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta. Al centro dei suoi discorsi, niente meno che il Coronavirus. “Il Covid non mi prende perché io prego.” ha confessato lo stilista. Poi ha aggiunto: “Preghiamo, perché il Signore ci assiste”. Proprio così, l’uomo, durate l’ultimo periodo di incertezza e difficoltà, ha fatto affidamento sulla propria fede, che lo ha sostenuto ed appoggiato fino a qui.

Il giudice di Ballando con le Stelle ha detto la sua, promuovendo la preghiera e la parola del Signore per far fronte alla pandemia. Nonostante questo, l’uomo non ha mai trascurato le norme di sicurezza, fondamentali e assolutamente obbligatorie durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Dunque Mariotto ha senza timore espresso le proprie convinzioni religiose davanti al pubblico, lanciando un messaggio pacifico e un caloroso invito alla alla preghiera agli ascoltatori. Lo stilista ha fatto affidamento sull’aiuto proveniente dall’altro, che a quanto pare è bastato per infondergli sicurezza, dargli la giusta carica e, secondo le sue dichiarazioni, per tenerlo lontano dal Coronavirus.

Alberto Matano parla di Guillermo Marotto: ecco cosa ha detto

Alberto Matano non è di certo rimasto in silenzio di fronte a un personaggio come Guillermo Mariotto. L’uomo, accompagnato dalla sua grandissima fede, ed estremamente attento alle norme di sicurezza e di prevenzione, non passa certamente inosservato. Durante l’episodio de La Vita in Diretta, il conduttore non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lo stilista, riferendosi al suo abbigliamento. “Hai un modo artistico di interpretare la protezione da Covid”.