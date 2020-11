Spaventosa eruzione di un vulcano in Indonesia: migliaia in fuga – VIDEO

Nelle scorse ore il vulcano Lewotolok, nell’isola di Lembata, in Indonesia, ha eruttato emettendo nell’aria una colonna di fumo e cenere alta 4 chilometri.

Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case dopo la spaventosa eruzione del vulcano Mount Ili Lewotolok, in Indonesia. Al momento non ci risultano segnalazioni di vittime o danni di particolare entità, ma ai 4.400 residenti della zona è stato chiesto di indossare mascherine per proteggersi dalla cenere fuoriuscita dal cratere e di prestare massima attenzione al rischio di colate laviche, come riferisce il Centro di coordinamento per l’assistenza umanitaria dell’ASEAN (l’associazione delle nazioni del sud-est asiatico). E’ stato inoltre temporaneamente chiuso l’aeroporto locale di Wunopitu.

La grande paura per il risveglio del vulcano

Era dal 2017 che non si verificava un’eruzione del vulcano a Nusa Tenggara, la provincia più meridionale dell’Indonesia: come accennato, sul cratere si è formata una colonna di cenere alta fino a 4.000 metri. Finora quasi tremila persone da almeno 28 villaggi hanno lasciato le proprie case.

E’ il caso di ricordare che l’Indonesia è un paese ad alta intensità di terremoti perché si trova sull'”Anello di Fuoco”, la linea che circonda l’Oceano Pacifico dove si calcola che avvenga il 90% circa delle scosse: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare, infatti, fanno parte dell’Anello. Verso la fine del 2018, l’esplosione di un vulcano tra le isole di Giava e Sumatra provocò una frana sottomarina che a sua volta innescò un terribile tsunami: più di 400 persone persero la vita.

