Elisabetta Gregoraci è una furia, scoppia la gelosia al GfVip

Ancora rivelazioni importanti per Elisabetta Gregoraci, che è diventata davvero gelosa: il suo annuncio al GfVip

Ancora novità succose all’interno della casa del Grande Fratello Vip con protagonista la solita showgirl, Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha svelato che lascerà la casa più spiata dagli italiani ad inizio dicembre. Così Pretelli si starebbe già preparando al saluto finale, ma la presentatrice si è avvicinato a lui in questi giorni rivelando di essere gelosa di Giulia Salemi: “Ci sto male, ma non ho il diritto di dirti queste cose. Sta nella tua sensibilità non farle visto che abbiamo condiviso alcune cose fin dall’inizio. Magari se balli, ballaci 3 minuti, non 3 ore dai. Tu sei monello è così”. Poi ha aggiunto: “Prima dici una cosa, poi un’altra. Un uomo che dice una cosa e poi ne fa un’altra non mi piace”.

Elisabetta Gregoraci, il botta e risposta con Pretelli

La Gregoraci ha successivamente aggiunto dichiarazioni importanti: “Eppure non parli proprio e questo è peggio. Ti dico che me ne vado a dicembre per mio figlio e a te non ti frega nulla. Nemmeno mi hai detto ‘mi dispiace molto’. Ti vengo sempre a cercare io ultimamente. Sei tu che adesso sei concentrato su altre”. Infine, lo stesso Pierpaolo Pretelli ha rivelato ciò che sarebbe cambiato in tutti questi mesi: “Neanche un quarto d’ora mi fidanzerei con te. Non riesco proprio a comunicare con te. Non siamo più speciali, tra poco manco amici. Tu parli di lei ogni volta, io non ho voglia di parlare di lei. Per voi è arrivato anche un aereo, la gente non è mica pazza. Perché Giulia ha detto che te parli male di me? Pier mi devo aspettare clip brutte? Dimmelo che non reggo il colpo in diretta”. Il filmato pubblicato da xoxo_socialgossip si vede come i due siano molto vicini per discutere della situazione nuova che si è venuta a creare.