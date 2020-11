Detto Fatto sospeso, Emily Angelillo e la spesa coi tacchi: “Solo un gioco”

Il tutorial sulla ‘spesa coi tacchi’, parla la protagonista Emily Angelillo: “Detto Fatto sospeso per un polverone eccessivo, solo un gioco”.

Il tutorial su come sedurre mentre fare la spesa andato in onda a ‘Detto Fatto‘ la scorsa settimana ha sollevato un vespaio di polemiche. Addirittura c’è anche lo stesso Detto Fatto sospeso su Rai 2 in quanto quello mostrato ha rappresentato un qualcosa di gravemente lesivo della dignità delle donne, a detta di molti.

Leggi anche –> Come fare la spesa in modo seducente, tutorial imbarazzante a Detto Fatto

Per giunta la cosa era andata sugli schermi Rai proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il quotidiano ‘Il Giornale’ ha raggiunto Emily Angelillo, che ha prestato il proprio volto per quel controverso momento televisivo. “Era un copione che dei professionisti che lavorano nella Televisione di Stato mi hanno proposto. Aveva solo uno scopo ludico, per strappare qualche sorriso in un periodo così brutto”, afferma la ragazza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Emily Angelillo: chi è la ballerina di pole dance, protagonista scandalo Detto Fatto

Detto fatto sospeso, Emily Angelillo: “Un semplice modo per fare ironia”

La quale non rinnega niente. “Queste cose fanno parte del mio lavoro, mi esibisco da anni all’interno di determinati contesti. E se è la Rai a richiedere i miei servizi per quale ragione avrei dovuto rifiutare? Io sono ballerina e coreografa professionista con la qualifica per insegnare tali discipline. Cosa che faccio”. Era tutto un gioco quindi, “dal momento che uno può andare a fare la spesa anche in ciabatte”. Comunque, se c’è qualcosa da contestare, le rimostranze andrebbero fatte alla stessa Rai, come fa ben capire Emily. Purtroppo lei per prima, assieme alla conduttrice Bianca Guaccero, sta riscontrando dei problemi. In tanti infatti stanno insultando entrambe ogni giorno sui rispettivi profili social. E tutto questo è inaccettabile. Anche se per fortuna non mancano neppure gli attestati di stima. La Angelillo può contare sul sostegno di molti e ha ribadito, nel corso della sua intervista, che nulla è cambiato dal punto di vista professionale per lei. Che comunque ha presentato le proprie scuse su Instagram, mostrando grandissime dignità e sensibilità.