Detto Fatto sospeso ma manda in onda replica e ci ricasca

Detto Fatto ci casca di nuovo: nonostante la sospensione in seguito al tutorial sessista sulla spesa sexy, manda in onda una replica altrettanto grave.

Non sono ancora finite le polemiche sul tutorial sessista e offensivo sulla “spesa sexy” di Detto Fatto che il programma Rai condotta da Bianca Guaccero è di nuovo oggetto della rabbia dei telespettatori.

Leggi anche–> Detto Fatto sta per chiudere? La Rai valuta, dopo lo scandalo

Nonostante la sospensione, infatti, è stata mandata in onda una replica davvero poco gradita, che per molti è suonata come una presa in giro.

Detto Fatto ricasca negli stereotipi di genere

Dopo lo scandalo e le polemiche per il tutorial presentato a Detto Fatto dalla ballerina di pole dance Emily Angelillo che insegnava alle donne in ascolto ad essere sexy anche durante la spesa, si era indecisi sul destino del programma condotto da Bianca Guaccero. Alla fine l’amministratore delegato di Rai 2 Fabrizio Salini ha optato per una sospensione della trasmissione.

Leggi anche–> Come fare la spesa in modo sexy, tutorial imbarazzante a Detto Fatto

Nonostante questo e nonostante i telespettatori italiano si siano dimostrati decisamente offesi e infastiditi dal programma, Detto Fatto ci ricasca mandando in onda una replica di una puntata vecchia, che ha risollevato il polverino delle polemiche. La replica, trasmessa questa mattina verso le 6, mostrava una sfilata in lingerie e un tutorial sui reggiseni.

L’ora non è bastata per far passare la cosa inosservata: la capogruppo del Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Valeria Fedeli ha infatti visto tutto e si è infuriata: “Al di là del tema, chiedo alla Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo?“. La replica della Rai è arrivata prontamente, dicendo che si trattava di una replica già programmata in precedenza.

Leggi anche–> Detto Fatto, la rivelazione di Bianca Guaccero: “Separazione difficile”

Non sono servite le spiegazione dell’emittente ed è stata stabilita la sospensione anche delle repliche di Detto Fatto. Non andranno più in onda a partire da domani 27 novembre, programmati tra le 6 e le 7 di mattina.