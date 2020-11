Stefano De Martino paparazzato con la nuova compagna | FOTO

Stefano De Martino, seppure si professi single, continua ad essere paparazzato con la stessa donna, una top model già conosciuta al pubblico.

Stefano De Martino, il conduttore di “Made in Sud“, ex allievo di “Amici” di Maria De Filippi, si professa ancora single. Da qualche settimana, però, sono giunti dei rumors che lo vedono frequentarsi con una top model. Inizialmente è stato pizzicato dal settimanale Chi di ritorno da un week-end romantico in un resort del Trentino Alto Agide.

Il settimanale Vero ha nuovamente beccato insieme Stefano De Martino, 31enne campano, e Mariacarla Boscono, ex fidanzata del rapper Ghali. I due sembra che ci stiano andando con i piedi di piombo, eppure continuano a vedersi molto spesso. Ma i paparazzi sono così fortunati dal beccarli sempre insieme? Secondo l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, non è così: secondo lui è proprio il ballerino a chiamare i fotografi per organizzare gli scoop. Per ora il ballerino non ha ancora commentato le accuse di Corona. L’ex di Nina Moric, però, è riuscito a mettere la pulce nell’orecchio anche dei fans del partenopeo.

Stefano De Martino, chi è la compagna: Mariacarla Bosco

Stefano De Martino sembra gradire sempre di più la compagnia della top model e attrice, classe 1980, Mariacarla Boscono, tanto che i due sono usciti a passeggio per le vie del centro con il tenerissimo cucciolo di labrador di lei. Occhi magnetici e capelli corvini, la modella ha lavorato con diversi brand di lusso come Prada, Louis Vuitton, Burberry e Balenciaga.

Mariacarla Boscono ha passato l’infanzia tra gli Stati Uniti d’America e il Kenya e poi, rientrata in Italia, è entrata subito nel settore della moda. A soli 16 anni, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi nel settore e da quel momento non si è mai fermata, facendo da testimonial in diverse campagne pubblicitarie importanti.