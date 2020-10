Stefano De Martino con Mariacarla Boscono: chi è la modella

L’ex di Belen, il ballerino Stefano De Martino fotografato con Mariacarla Boscono: chi è la modella, tra i due c’è del tenero?

Il settimanale ‘Chi’ che si trova da domani in edicola mostra le foto di Stefano De Martino in compagnia della top model Mariacarla Boscono, ex fidanzata di Ghali. A quanto pare, tra i due ci sarebbe del tenero e lei avrebbe messo alle spalle la storia con il noto trapper.

Mata a Roma da una famiglia piemontese di imprenditori, la donna che ha compiuto 40 anni lo scorso 20 settembre, ha trascorso l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya e l’Italia. Il suo esordio nel mondo della moda è a 16 anni a Milano sulle passerelle di Alberta Ferretti e Laura Biagiotti.

Mariacarla Boscono presunta nuova fiamma di Stefano De Martino

Sono tanti i nomi di punta della moda internazionale per cui ha sfilato a inizio carriera: Gai Mattiolo, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Paul Smith, Issey Miyake, Vivienne Westwood, Guy Laroche. Poi ancora in anni in cui ha raggiunto il successo ha sfilato tra gli altri per Calvin Klein, Givenchy, Versace, Dolce & Gabbana, Etro, Gianfranco Ferré, Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli. Il 2002 è l’anno che la fa conoscere, grazie a delle campagne pubblicitarie internazionali per Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier, Moschino e altri. Questo le fa guadagnare la definizione di supermodella.

New York, Londra, Milano e Parigi, non c’è una sola passerella in nessuna delle capitali della moda internazionale in cui in questi anni la Boscono non sia stata presente. Condivide la definizione di supermodella in quegli anni solo con Eva Riccobono e Bianca Balti. Nel 2003 è la prima italiana, insieme con Eva Riccobono, a essere fotografata di nuovo nel Calendario Pirelli da Bruce Weber, sei anni dopo Monica Bellucci. Ripeterà questa esperienza anche nel 2004 e nel 2009. Stando alla rivista Forbes, nel 2005 ha guadagnato qualcosa come 3,5 milioni di dollari, diventando tra le modelle più pagate al mondo. La sua fama giunge fino ai giorni nostri e intanto la modella si occupa anche di teatro, esordendo nel 2006.