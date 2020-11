Sabrina Ferilli infuriata, fuori onda manda a quel paese: cos’è successo?

By

Anche durante la finalissima di Tu si que vales è stata protagonista l’attrice romana Sabrina Ferilli: ecco quello che è successo

Una finalissima con numerosi colpi di scena. Anche nell’ultimo appuntamento stagionale di Tu si que vales è successo qualcosa di poco scontato. Così è stata presente la ragazzina indemoniata, Nebula, che ha fatto arrabbiare molto Sabrina Ferilli. Tanti scherzi fatti alla celebre attrice italiana, ma la finale non era registrata ma era tutto in tempo reale. Nebula è stata protagonista sul palco prendendosi tutta la scena: la poltrona della Ferilli ha iniziato a muoversi portandola così anche al centro. L’attrice subito ha svelato tra spavento e risate forzate: “Non garantisco Maria, qui volano parolacce, siamo in diretta”.

Leggi anche –> Il retroscena inaspettato su Tu Si Que Vales

Leggi anche –> Sabrina Ferilli, la verità sui figli mai avuti: “E’ andata male…”

Sabrina Ferilli infuriata, la ‘rabbia’ dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La parolaccia successivamente è scappata davvero, ma non in diretta ma subito col fuori onda. Durante lo scherzo della concorrente è andata in onda la pubblicità e, prima degli spot, tra lo ‘stacco’ della sigla è partito un ‘vaf..’ della stessa attrice romana.