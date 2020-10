Sabrina Ferilli, la verità sui figli mai avuti: “E’ andata male…”

Sabrina Ferilli è felicemente sposata con il manager Flavio Cattaneo ma non ha avuto figli e proprio su questo tema ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Tv Mia.

Sabrina Ferilli è indubbiamente una donna che ha avuto tutto dalla vita: bellezza, salute, fortuna, successo, amore, felicità. La nota attrice è oggi una delle colonne portanti di Tu si que vales su Canale5 e si sta togliendo molte soddisfazioni. Eppure nella sua vita c’è un importante sogno che per una serie di motivi non si è realizzato. L’artista, sposata con il noto manager Flavio Cattaneo, non ha avuto figli e proprio su questo tema ha rilasciato alcune delicate dichiarazioni al settimanale Tv Mia.

Sabrina Ferilli e il desiderio di maternità

La mancata maternità per Sabrina Ferilli è sicuramente una ferita, o comunque una lacuna, ma lei vive questa cosa senza particolari rimpianti o rimorsi. E’ andata così punto e basta. “Non ho figli perché non ho voluto – ha dichiarato l’attrice -. Ho tentato di adottarne uno, ma non è andata. Non ne ho fatto una malattia”.

Come detto, la vita le ha dato tanto e in un modo o nell’altro Sabrina Ferilli è riuscita a colmare quel vuoto, se tale si può definire. “Quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto – ha ribadito l’attrice -. Volevo essere autonoma, e avere poca gente intorno ma di qualità”. Un messaggio forte, il suo, a tutte le donne, ma anche – e forse soprattutto – a chi sostiene che una donna senza figli non possa dirsi completa e realizzata.

