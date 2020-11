Una persona al volante travolge ed uccide una donna e non si ferma a prestare soccorso. Dopo il tragico incidente i carabinieri lo stanno cercando.

Un grave incidente ha avuto luogo nelle Marche, a Fermo. Qui una donna è finita con l’essere travolta da un’auto in corsa, restando uccisa sul colpo. Troppo gravi le lesioni riportate dalla vittima. I soccorsi medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

L’incidente è accaduto su di un tratto della locale Strada Statale Adriatica. La donna uccisa dal pirata della strada aveva all’incirca 50 anni. L’episodio risale alle prime ore di luce di lunedì 23 novembre 2020. Alcuni passanti hanno notato la vittima riversa sull’asfalto, sbalzata a decine e decine di metri di distanza dall’impatto. Proprio loro hanno sollecitato l’intervento di forze dell’ordine e personale sanitario, con il posto che in pochi minuti ha visto l’arrivo dei carabinieri e di una ambulanza del 118.

Incidente, pirata della strada scappa senza prestare soccorso: muore una donna

I militari hanno raccolto alcuni indizi ed in seguito ai rilievi è stata aperta una inchiesta per omicidio stradale ed omissione di soccorso. A seguito dell’incidente sono questi i reati emersi nei confronti della persona che è fuggita via a bordo del proprio veicolo, dopo avere provocato la tragedia. È al vaglio una profonda osservazione dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate in zona, per prendere visione del fatto e per cercare di riconoscere la persona al volante mediante la targa del veicolo.

