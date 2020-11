Ancora un annuncio importante di Elena Santarelli, sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi: la rivelazione sul profilo Instagram

Insieme sono stati una vera forza della natura. Elena Santarelli è legata davvero tanto all’ex calciatore, Bernardo Corradi, dopo aver attraversato momenti davvero difficili della loro vita con la malattia del figlio, superata brillantemente. Così la showgirl italiana è tornata a parlare durante il programma Lunatici su Rai Radio2: “Voglio far capire alle persone di non lamentarsi di alcune banalità, come se bisogna mettere o meno la mascherina o non si possa fare l’aperitivo”. Poi ha aggiunto: “Si trattano soltanto di piccoli sacrifici, ho tante immagini molto forti della malattia di Giacomo. Mi verrebbe da pubblicare una foto di un bambino che fa radioterapia. Ti soffoca solo a vederla”.

Leggi anche–> Seduzione e fascino come nessuna | FOTO

Elena Santarelli, uno scatto sorridente

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Così sul suo profilo Instagram Elena ha pubblicato una foto sorridente insieme a suo marito scrivendo ironicamente: “Ogni tanto me la concede”. La showgirl poi ha svelato: “Bisogna apprezzare la vita dicendo grazie per quello che abbiamo e aiutarci finché possiamo farlo”. Infine, ha concluso: “Anche mio fratello ha contratto il Covid a Milano. Mi ha detto che dopo quello che ha passato mio figlio, dopo quello che gli ho raccontato io, non aveva niente di cui lamentarsi. Dobbiamo apprezzare di più quello che abbiamo”. Un esempio di forza d’animo fuori dal comune con la coppia che finalmente potrà godersi alcuni momenti di puro amore.