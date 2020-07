Elena Santarelli | seduzione e fascino come nessuna | FOTO

Sempre bellissima ed in forma smagliante, Elena Santarelli si diverte a posare davanti alla fotocamera. Ed i suoi tanti followers su Instagram ringraziano.

Trovateci un solo post, anche solo uno, di Elena Santarelli, che sia di cattivo gusto. Perderete in partenza, perché la showgirl originaria di Latina non è mai sopra le righe. Mai volgare, mai oltre il lecito. Al contrario gli scatti social che lei pubblica periodicamente sul suo profilo Instagram sono sempre improntati al buonumore ed all’ottimismo. E con lei protagonista ecco anche una strabordante dose di bellezza e di femminilità. Lei è il prototipo di donna ideale: bellissima, ironica – non poche volte anche nei confronti di sé stessa – sensibile ed intelligente.

Elena Santarelli, bellezza e buongusto in ogni suo post

Lei assieme al marito Bernardo Corradi ed ai loro figli Giacomo e Greta Lucia, ha trascorso alcuni giorni di relax sul litorale romano, pernottando in particolar modo a Sabaudia. La coppia va d’amore e d’accordo da anni ed il matrimonio risulta più saldo che mai. In questo periodo di relax Elena si diverte “sparandosi qualche posa” davanti alla cognata, come scrive la stessa 39enne laziale su Instagram. Ed è il solito boom di ‘mi piace’ e di complimenti.

