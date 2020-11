Bufera su Alessandra Mussolini, le parole su tradimenti e marito

Alessandra Mussolini ha fatto scatenare un acceso dibattito quando ha parlato di come l’amore per la sua famiglia superi tutto il resto.

Stiamo osservando ed ammirando i progressi che Alessandra Mussolini compie di settimana in settimana a ‘Ballando con le stelle‘. L’ex deputata sta dimostrando di essere in costante miglioramento e raccoglie sempre maggiori consensi. In queste settimane abbiamo imparato a conoscere anche un lato più dolce e pacato del suo carattere, lato che durante gli anni in politica non era mai emerso. In una delle puntate si è anche scusata per le frasi offensive nei riguardi degli omosessuali nel corso di una diatriba con Vladimir Luxuria. Ha spiegato che quelle frasi erano dettate dalla rabbia generata da un confronto politico caratterizzato da attacchi e accuse pesanti.

Nell’ultima puntata Alessandra ha parlato anche di ciò che le è successo qualche anno fa, quando il marito è stato coinvolto nello scandalo delle baby squillo dei Parioli. L’uomo ha patteggiato una pena ad un anno e una multa di 1.800 euro. Quella situazione ha messo a dura prova il matrimonio ed il rapporto con il marito, ma la Mussolini ha tenuto duro ed ha ed è andata avanti insieme al marito.

Alessandra Mussolini: “Tradimento? L’amore per la famiglia supera tutto”

Spiegando cosa l’abbia portata ad andare oltre, Alessandra ha detto: “Non vorrei mai far provare ai miei figli quello che ho provato io quando i miei genitori divorziarono. Ma è dura, perché a volte è più facile chiudere una porta e andare avanti”. Dopo aver raccontato di come la madre avesse per anni fatto finta di nulla, sopportando i tradimenti del marito e tingendosi i capelli di biondo per fingere che quelli che trovava nei vestiti del marito fossero i suoi, la Mussolini aggiunge: “Mia madre ha divorziato da mio padre quando avevo 4 anni. Per me è stato traumatico”.

Quindi ha spiegato che la decisione di sopportare il dolore è stata presa per il bene dei figli: “La famiglia mi dà la bussola, è un punto fermo. Lo ammetto, non potrei vivere senza mio marito, senza i miei figli. Mi sento di mantenere tutto questo. Altrimenti sarebbe per me un grosso fallimento”. Parole che hanno fatto reagire in maniera veemente Selvaggia Lucarelli, la quale le ha risposto: “Non facciamo passare questo messaggio. In verità possiamo sempre vivere senza un marito. Si tratta di scegliere: abbiamo le risorse per farcela anche senza un marito”.

D’accordo con la Lucarelli anche la criminologa Bruzzone, che subito dopo aggiunge: “Non siete tenute a sopportare croci né corna. La vostra vita appartiene a voi, siete libere di fare le scelte che volete”. A quel punto Alessandra ha chiarito che alla base di tutto c’è un forte amore per il marito: “La famiglia va puntellata ogni giorno. Non la puoi trascurare. E quindi non è un costo. Sarebbe un costo se non ci fosse l’amore. Io ho l’amore per i miei figli e l’amore per mio marito, un amore tremendo”.