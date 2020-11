Sassuolo Inter Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Sassuolo e Inter è l’anticipo della nona giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM e la nona giornata si apre con un match tra due squadre che hanno iniziato il campionato con andamenti del tutto opposti: se infatti l’Inter di Conte è già sotto processo, la squadra di De Zerbi, si presenta alla sfida a quota 18 punti in classifica e il secondo posto provvisorio.

Il Sassuolo infatti in graduatoria è preceduto solo dal Milan che di punti ne ha venti e che ha iniziato il campionato come aveva concluso il precedente, tanto da avere collezionato 20 risultati utili consecutivi. La squadra di casa è ancora imbattuta: finora ha ottenuto cinque successi e 3 pareggi che l’hanno spinta in quella posizione di classifica.

Precedenti di Sassuolo – Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra i padroni di casa del Sassuolo e i nerazzurri dell’Inter è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 202 e Sky Calcio 1. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Il Sassuolo finora ha storicamente dato filo da torcere all’Inter nei precedenti tra le due formazioni. Sono infatti 14 i precedenti, con un bilancio di 5 successi nerazzurri, 7 vittorie del Sassuolo e 2 pareggi. A Reggio Emilia, dove gioca le partite in casa il Sassuolo, le due formazioni non hanno mai pareggiato. L’anno scorso in casa del Sassuolo l’Inter vinse 4-3 per poi pareggiare tre pari in casa: insomma, le aspettative sono quelle di una partita ricca di gol e spettacolo.

Sassuolo e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

De Zerbi e Conte hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.