Oroscopo del giorno, domenica 29 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il fine settimana è oramai giunto al termine. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 29 Novembre 2020.

Dicembre è praticamente arrivato, e la quarta settimana di Novembre, l’ultima, ha raggiunto il termine. Che cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Fortuiti incontri e nuovi amori si intravedono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 29 Novembre 2020.

Domenica 29 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata sarà per voi decisamente fortunata, perciò tenetevi pronti a cogliere ogni opportunità. Attenzione però alle spese improvvise, un occhio di riguardo in più non guasta mai. In amore cielo sereno, approfittatene per spendere un po’ di tempo con il vostro partner.

Toro. Le prossime ore potrebbero rivelarsi improduttive. Nell’ultimo periodo siete un po’ distratti, ma niente panico, è normale manifestare così la stanchezza. Cercate di dedicarvi di più ai vostri hobby ed alle vostre passioni per riposare la mente.

Gemelli. La giornata potrebbe risultare un po’ piatta ai vostri occhi. Il consiglio migliore è quello di approfittare del momento di quiete per organizzare i vostri pensieri e gli impegni futuri. Via libera in amore, perciò procedete senza pensarci due volte.

Cancro. L’idea migliore sarebbe quella di passare le prossime ore con i vostri amici e le persone a voi più care. La giornata infatti è ottima per socializzare e per trascorrere il tempo in compagnia. Attenzione però ai contrattempi: un brutto ritardo potrebbe rabbuiarvi.

Leone. La giornata è ideale per l’amore e per l’eros, dunque buttatevi senza alcun ripensamento. È necessario che recuperiate un po’ delle energie perse, perciò cercate di non strafare. Attenzione alle uscite economiche: è bene avere un occhio di riguardo.

Vergine. Molto probabilmente state iniziando a sentire il peso della stanchezza gravare sulle vostre spalle. Questo è il segnale che fareste meglio a dedicare un po’ di tempo a voi stessi, meglio ancora se in solitudine e soprattutto a contatto con la Natura.

Bilancia. La giornata non è ideale per gli azzardi, dunque valutate bene prima di prendere decisioni, specie se importanti. Rimandate le questioni di affari, e prestate attenzione all’ambito lavorativo: troppa distrazione potrebbe nuocere alla vostra carriera.

Scorpione. La giornata si prospetta decisamente positiva, anche se accompagnata da una nota di malinconia. Oggi sarete sicuramente più produttivi del solito, dunque approfittatene per sbrigare tutti i doveri più faticosi e per risolvere le questioni spinose.

Sagittario. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio prestare molta attenzione ai conflitti, soprattutto se all’interno della propria famiglia. C’è tensione nell’aria, dunque sarebbe meglio tentare di ritagliarsi i propri spazi e tenersi lontani dalle liti.

Capricorno. Nonostante il nervosismo e la stanchezza, la giornata sarà tutto sommato positiva. Nuovi incontri potrebbero riaccendere in voi un sentimento di curiosità. Il consiglio migliore è comunque quello di non tirarsi indietro, e di gettarsi senza timore nelle nuove avventure.

Aquario. La giornata si prospetta decisamente tutt’altro che positiva. Potreste sentirvi affaticati, ansiosi, e trovarvi di fronte a un muro di difficoltà. Il consiglio migliore è quello di pensare positivo e di ricordarsi che tutto andrà per il meglio, a partire già dai prossimi giorni.

Pesci. Durante le prossime ore potreste cadere in preda all’indecisione. Ricordate però che non tutto il male vien per nuocere: approfittatene per riflettere bene sulle scelte compiute, sia passate che future, ed eventualmente addrizzare il tiro.