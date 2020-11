Daria Bignardi, il dramma del tumore: la chemioterapia fa schifo

Daria Bignardi ha parlato in un’intervista del dramma personale vissuto quando ha scoperto di avere un tumore al seno.

A distanza di 15 anni dall’ultima volta, Daria Bignardi oggi fa il suo ritorno in uno studio Mediaset. Per il ritorno, la conduttrice Rai ha scelto il salotto di Verissimo e la compagnia di Silvia Toffanin. Com’è facile immaginare, Daria parlerà delle tappe della sua carriera lunghissima e di successo, ma siamo certi che darà spazio anche a qualche dettaglio sulla sua vita privata, con particolare accento sul dramma che ha vissuto qualche anno fa.

Come sapranno i ben informati, infatti, qualche tempo fa la conduttrice de L’Assedio ha dovuto combattere contro un brutto male: un tumore al seno. Per diverso tempo non ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo, ma nel 2018 ha concesso un’intervista al Fatto Quotidiano: “Ho scoperto di avere un tumore facendo una mammografia di controllo appena terminata l’ultima stagione delle Invasioni barbariche“.

Daria Bignardi, il dramma personale

Proprio grazie al controllo di routine, la conduttrice è riuscita a scoprire il male che l’aveva colpita in tempo per poter agire. La Bignardi si è sottoposta ad un’operazione di rimozione della massa tumorale e successivamente alla chemioterapia. In quell’occasione Daria ha spiegato di non aver voluto parlare prima della malattia perché non le interessava farlo: ” Per tanti motivi: un po’ per pudore, un po’ per paura della curiosità o della preoccupazione degli altri, un po’ perché quando guarisci volti pagina e non hai più voglia di parlarne ancora. Ho superato una malattia seria, ma al tempo stesso molto comune. Si ammalano milioni di donne, a cui va tutto il mio affetto”.

Successivamente ha spiegato di aver vissuto un periodo molto duro a livello emozionale e fisico. Uno degli aspetti più dolorosi in quel periodo è stata la perdita dei capelli, nascosta in un primo momento con una parrucca, ma poi svelata in diretta senza alcuna spiegazione a riguardo. Per esorcizzare quel male, invece che fare dichiarazioni pubbliche, Daria ha messo tutto per iscritto nel suo sesto libro, in cui la protagonista Lea ha molto della sua persona.