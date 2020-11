Benevento Juventus: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

L’anticipo della Serie A TIM tra Benevento e Juventus: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Vigorito.

Dopo l’anticipo delle 15 in cui l’Inter di Conte ha avuto la meglio contro un Sassuolo che si è dimostrato la brutta copia della squadra che aveva impressionato nelle prime otto giornate, alle 18 si sono affrontate la matricola Benevento, neo promossa e al secondo campionato in assoluto in Serie A e i campioni d’Italia da nove anni consecutivi della Juventus.

Leggi anche –> Maradona come è morto, gli ultimi istanti: l’hanno trovato in casa

Nove i punti raccolti finora dal Benevento, 16 dai campioni d’Italia: per i campani, dopo le quattro sconfitte consecutive, nell’ultimo turno è arrivata una vittoria, che anche in vista del match di oggi pomeriggio dava morale. La Juventus era priva nella sfida di questa sera del suo calciatore maggiormente rappresentativo: Cristiano Ronaldo.

Leggi anche –> Sassuolo Inter: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Benevento Juventus, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

I campani, con Lapadula, provano coraggiosamente ad andare in avanti, ma senza mai mordere ad avvio di match. A metà del primo tempo, la sblocca Alvaro Morata, ormai il “solito”, visto anche il recente precedente di Champions League: lo spagnolo è imbeccato da Federico Chiesa e da dentro l’area non sbaglia. Dunque la Juventus passa in vantaggio e ha anche una superiorità netta nel possesso di palla. Non basta però.

Infatti, nei minuti di recupero del primo tempo la raddrizza Gaetano Letizia: il ragazzo di Scampia, classe 1990, segna il gol del pareggio e la dedica a fine primo tempo non può che essere per lui, Diego Armando Maradona. Nel secondo tempo, la Juventus non sembra propriamente in palla e gli avversari la contengono bene. Lunghissimo il recupero: sette minuti, ma il risultato non si schioda. I campani bloccano la Juventus.

CLICCA QUI per vedere gli highlights della partita

Formazioni e pagelle di Benevento – Juventus

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6,5; Letizia 7, Glik 6, Caldirola 6 (Maggio 5,5; Insigne 6), Barba 5,5; Hetemaj 5,5, Schiattarella 6,5, Improta 6; Ionita 5 (Tello 6), Caprari 5,5 (Sau 6); Lapadula 5,5 (Tuia 6).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6,5; Danilo 6, De Ligt 6, Cuadrado 5,5, Frabotta 5,5; Ramsey 5,5 (Kulusevski 5,5), Arthur 5,5 (Bentancur 6), Rabiot 6, Chiesa 6,5 (Bernardeschi 6); Dybala 5,5, Morata 6,5.