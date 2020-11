Benevento Juventus Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Benevento e Juventus è l’anticipo della nona giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’anticipo delle 15 in cui l’Inter di Conte ha avuto la meglio contro un Sassuolo che si è dimostrato la brutta copia della squadra che aveva impressionato nelle prime otto giornate, alle 18 si affrontano in una sfida che potrebbe riservare sorprese le formazioni di Benevento e Juventus.

Leggi anche –> Maradona come è morto, gli ultimi istanti: l’hanno trovato in casa

Nove i punti raccolti finora dal Benevento, 16 dai campioni d’Italia: per i campani, dopo le quattro sconfitte consecutive, nell’ultimo turno è arrivata una vittoria, che dà morale proprio in vista del match di questo pomeriggio. I bianconeri, già qualificati in Champions, cercano una vittoria per dare continuità di risultati.

Leggi anche –> Maradona eredità: “È battaglia ma le sanguisughe hanno già preso tutto”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Precedenti di Benevento – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa pomeriggio allo stadio Ciro Vigorito di Benevento tra i padroni di casa e i campioni d’Italia della Juventus è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Due i precedenti tra le due formazioni, entrambi risalenti a tre anni fa, quando la squadra campana venne promossa per la prima volta in Serie A TIM. Entrambi sono a favore dei bianconeri della Juventus. Questi dopo aver vinto in casa 2-1, si impose al Vigorito con un punteggio più netto, 2-4. All’epoca la formazione campana era allenata da De Zerbi e riuscì a tenere testa ai bianconeri in entrambe le sfide.

Benevento e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Pippo Inzaghi e Pirlo hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.