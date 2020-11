La sempre bellissima Alessia Marcuzzi fa infiammare i fan con il suo ultimo post Instagram in cui si mostra in abbigliamento sexy.

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più brave e simpatiche di tutto il panorama italiano. Nel corso di decenni, gli italiani hanno imparato ad apprezzarla dal punto di vista professionale e da quello personale. Alessia è una persona diretta, mai eccessiva e sempre precisa nel proprio lavoro. Al contempo riesce ad essere simpatica ad alleggerire qualsiasi situazione con un’ironia invidiabile.

Non è un caso, infatti, se la Marcuzzi può contare su una pletora di fan in adorazione, pronti a seguire qualsiasi sua nuova avventura televisiva, ma anche ogni singolo post su Instagram. La sua pagina è caratterizzata da un misto di scatti professionali e privati. In molti di questi Alessia gioca con i fan, stuzzicandoli con foto che ne mettono in evidenza la statuaria bellezza. D’altronde, come per altre sue colleghe (basti pensare alla Canalis), il tempo sembra essersi fermato a quando aveva 20 anni.

Alessia Marcuzzi infiamma i fan: “Non avevo altro da mettere”

Alessia Marcuzzi è consapevole che la seduzione è parte della vita ed anche che madre natura l’ha dotata di un fisico mozza fiato. Abituata per professione allo sguardo indiscreto di macchine da presa, fotocamere e uomini, la Marcuzzi non fa mistero delle sue forme perfette e di tanto in tanto omaggia i fan con qualche scatto dall’alto carico sensuale.

L’ultimo l’ha pubblicato questa mattina: nella foto Alessia ha indosso un body arancione accompagnato da stivali e giaccone di pelle. La posa per la foto lascia vedere interamente le sinuose gambe e anche buona parte del suo decolleté. Immediatamente i fan l’hanno riempita di commenti adulatori, inondando il post di feedback positivi.