Oroscopo del giorno, sabato 28 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il fine settimana è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 28 Novembre 2020.

Dicembre è oramai alle porte, e la quarta settimana di Novembre, l’ultima, è ad un passo dalla conclusione. Che cosa avranno in serbo per noi oggi le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 28 Novembre 2020.

Sabato 28 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Buone notizie per quel che riguarda la giornata di oggi, soprattutto in ambito sentimentale. Via libera all’eros, quindi levate il freno a mano e buttatevi! Cercate di trovare un po’ di tempo anche per i famigliari, vi farà bene.

Toro. La giornata sarà vantaggiosa sul piano lavorativo. È il momento adatto per concludere trattative e gettarsi nel mondo degli affari. Attenzione però alla gelosia, e soprattutto alle discussioni con il partner.

Gemelli. Buone notizie per voi, la giornata di oggi sarà decisamente positiva. La Luna nel vostro segno vi regalerà un po’ di serenità. Credere di più in voi stessi è il consiglio migliore: non mettete in dubbio le vostre capacità.

Cancro. È probabile che negli ultimi tempi avvertiate un po’ il bisogno di cambiare aria, ma non preoccupatevi, tutto si risolverà. È il momento di darsi da fare e di prepararsi all’anno che verrà. Cercate di rimanere positivi e di fidarvi del vostro istinto.

Leone. Mantenere la calma è senza dubbio il consiglio migliore per affrontare la giornata di oggi. Cercate di pesare bene le parole, e di non dare in escandescenza, soprattutto di fronte a problemi o imprevisti. Lo sport potrebbe essere un buon aiuto.

Vergine. Nuovi amori e dolci soddisfazioni sono all’orizzonte. Il consiglio migliore è quello di lasciarsi andare ed aprire senza timore tutte le porte. Fidatevi di voi stessi, andrà tutto bene: gli astri oggi saranno dalla vostra parte.

Bilancia. La giornata sarà decisamente positiva, e tutte le stelle vi sorrideranno. Via libera in amore e sul lavoro, buttatevi senza ripensamenti! Attenzione però di non perdere la concentrazione, potreste pagare caro un errore di distrazione.

Scorpione. La giornata di oggi non sarà particolarmente positiva per voi. Un po’ di malinconia potrebbe scombinarvi i piani, ma non temete, verso il fine settimana tutto si risolverà. La mano di un amico fidato vi restituirà un po’ di buon umore.

Sagittario. L’ultimo periodo è stato per voi ricco di soddisfazioni e carico di sorprese. Anche oggi le stelle saranno dalla vostra parte, dunque non abbiate timore di buttarvi! Cercate di non perdervi nelle paranoie, e soprattutto di avere fiducia in voi stessi.

Capricorno. Il passato oggi potrebbe turbarvi molto più del previsto. Farsi prendere dal rimpianto e dalla malinconia non è però la scelta migliore. Pensare positivo e circondarsi di buoni amici è invece il consiglio migliore, e potrebbe restituirvi un po’ di serenità.

Aquario. Il fine settimana sarà un po’ nuvoloso per voi, e la giornata non si prospetta particolarmente positiva. Cercate di non farvi abbattere, tempi migliori sono in arrivo. Cercate di ritagliare un po’ di tempo per voi stessi e per i vostri hobby, in modo da non cedere allo sconforto.

Pesci. Gli astri oggi saranno dalla vostra parte. Buone notizie sono in arrivo, e saranno la ricompensa a tutte le vostre fatiche. Cercate però di non farvi troppo prendere dall’entusiasmo: la scarsa concentrazione potrebbe fare danni.