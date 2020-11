Amici 2020, anticipazioni, eliminati e nuovi allievi di sabato 28 Novembre

La terza puntata di Amici è oramai alle porte, ed il talent ha già conquistato tutti gli spettatori. Che cosa succederà sabato?

Uno dei talent show più amati di tutta Italia è pronto a stupirci ancora con una nuova puntata, la terza. Questo sabato, 28 Novembre 2020, andrà in onda Amici di Maria De Filippi che intratterrà il pubblico a colpi di canto e ballo. Che cosa avrà in serbo per noi la prossima puntata? Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione.

La tensione è già a mille, e siamo soltanto alla terza puntata! I telespettatori sono in ansia all’idea di assistere alla prima eliminazione. Chi sarà lo sfortunato concorrente ad abbandonare la scuola? Le sfide principali saranno tra Gregory e Leonardo Lamacchia, ed infine tra Daddy e Giulio Mosca. Uno di loro sarà costretto a lasciare il proprio banco.

Sarà la bella Arisa a mettere in difficoltà Leonardo e Gregory. La donna infatti proporrà una sfida alquanto complicata, e a spuntarla sarà proprio Leonardo. Successivamente, la felpa di Giulio Mosca passerà a Daddy, il nuovo concorrente ufficiale di Amici 2020. Esattamente, è proprio Mosca l’allievo che dovrà lasciare il banco.

In seguito gli alunni, come oramai d’abitudine, si sono presentati davanti agli insegnati, in attesa di giudizio. Sta proprio ai professori infatti il compito di decidere e restituire o meno la felpa ai propri allievi. Arianna camminerà sul filo del rasoio: Rudy Zerbi le dirà di non aver ritenuto sufficiente la sua esibizione. L’uomo boccerà anche la performance di Evandro, il quale si è addirittura rifiutato di cantare un brano assegnatogli. Kika invece convincerà Arisa, ma non gli altri due professori.

Anticipazioni Amici 2020: il produttore musicale americano e le performance dei ballerini

Per la prossima puntata di Amici 2020, Maria De Filippi ha invitato un produttore musicale americano, davanti al quale i concorrenti si sono esibiti. Quali saranno i giudizi dell’uomo? Intanto le cose sono proseguite anche nel ballo. Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno dato inizio alla loro sfida, che è cominciata principalmente con l’esibizione di Rosa, e successivamente è proseguita con quella di Riccardo. Come andrà a finire? Rosa mostrerà al pubblico tutte le sue debolezze. La ragazza infatti si è duramente sfogata in settimana. Anche Esa attirerà l’attenzione del pubblico, dichiarandosi a Giulia. Sono tutti in attesa di scoprire che cos’altro succederà nella puntata di sabato.