Alena Seredova non perde sorriso e ottimismo, a darle carica sono i suoi figli, ritratti in una splendida foto pubblicata su Instagram.

La modella ceca Alena Seredova ha confidato ai suoi fan nei giorni scorsi di essere stata contagiata dal Covid-19. L’annuncio è stato fatto attraverso la sua pagina Instagram, in un post in cui la bellissima indossatrice si mostrava con un volto affaticato dalla malattia. Accanto alla foto si leggeva inoltre: “Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro”.

Leggi anche ->Alena Seredova racconta il suo dolore: “Il parto non è andato benissimo”

L’annuncio è stato commentato da migliaia di fan che le facevano gli auguri di pronta guarigione. Fortunatamente al momento la modella non presenta sintomi gravi, ma la malattia la costringe in ogni caso a stare distante dalla sua famiglia e dai suoi adorati figli. Un distacco che pesa come un macigno e che spera possa essere il più breve possibile.

Leggi anche ->Alena Seredova positiva al Covid-19: “E’ sintomatica”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alena Seredova, la foto dei figli fa commuovere: “Sorridere sempre”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Proprio i figli sono stati al centro degli ultimi post pubblicati da Alena. Il giorno stesso in cui la modella ha annunciato la sua positività al covid, ha pubblicato anche una foto dei suoi tre figli per celebrare i primi 6 mesi dell’ultima arrivata. Proprio Charlotte è il soggetto principale dell’ultimo post: in questa foto in primo piano la piccola Nasi sorride ed ha uno sguardo illuminante. Accanto a lei c’è il fratellone David Lee Buffon che sorride e le avvicina la fronte in segno d’affetto.

A commento dello scatto la mamma mette solo degli hashtag, il più significativo dei quali è “Sorridi sempre”. Il messaggio è chiaro, Alena sta affrontando anche questo periodo con il sorriso e a darle forza non possono essere che i suoi figli, per i quali stravede e con i quali vuole tornare ad essere presente.