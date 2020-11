Il celebre conduttore Alberto Matano ha dato in escandescenza durante La Vita in Diretta. Scopriamo insieme che cosa lo ha fatto infuriare.

La scomparsa improvvisa del celebre Maradona ha scosso l’Italia ed il globo intero. Per giorni si è parlato del calciatore e delle sue imprese, che hanno colorato d’azzurro il mondo dello sport. Anche Alberto Matano ha dedicato lui una parte del tempo a disposizione de La Vita in Diretta. Qualcosa durante la trasmissione è però andato storto. Che cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Matano ha aperto il collegamento con Napoli. Era l’inviata Antonella Delprino a trovarsi lì, proprio fuori dallo stadio San Paolo. La diretta con la città del Sud Italia non è però andata a buon fine, e il conduttore ha perso le staffe. A quanto pare molti tifosi non hanno rispettato le norme di sicurezza previste dal regolamento nazionale per fronteggiare la pandemia.

Gli assembramenti di tifosi ai piedi del San Paolo hanno fatto perdere le staffe al conduttore, il quale si è accorto addirittura che molti dei ragazzi presenti erano senza mascherina. L’uomo è dunque sbottato, e si è affrettato a chiudere il collegamento nell’immediato, riprendendolo soltanto qualche ora dopo, una volta che la situazione si era tranquillizzata.

“Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno.” ha esordito Matano. “Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere”. Poi ha continuato: “Togliamo il collegamento da Napoli, per favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si possa vedere questo”.

