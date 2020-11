Alba Parietti, retroscena sulla “salute mentale” di Francesco Oppini

Alba Parietti è intervenuta sui social in difesa del figlio Francesco Oppini, oggetto di critiche e accuse da parte del pubblico del Grande Fratello Vip.

Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, vorrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip per tornare dalla sua compagna. Ma il pubblico del reality non l’ha presa bene… Ecco la “difesa” della famosa mamma.

Il messaggio di Alba Parietti su Instagram

Scrive Alba Parietti in un cliccatissimo post su Instagram: “Direi che questi continui attacchi , minacce, giudizi sulla scelta di @francesco_oppini_82 siano frutto di qualcosa che non ha nulla a che vedere con il rispetto per @francesco_oppini_82 la vita i suoi affetti le sue decisioni. Trovo inaccettabile ciò che leggo in continuazione, questa violenza , su di me e quello che io e @cristinatomasini (che non ha mai detto una sola parola e vive in totale riservatezza) stiamo subendo”.

“Io sono felice – continua la Nostra- e molto, moltissimo grata a chi ha sostenuto @francesco_oppini_82 ma senza fanatismo e ossessioni che portano addirittura a insultare me e la fidanzata qualora lui decidesse di uscire come previsto dal contratto che lui rispetterà fino alla fine nel più totale rispetto di reciprocità nei confronti di @tv.mediaset @canale5_fanpage_ @_grandefratellovip_5 @alfosignorini a cui siamo infinitamente grati per l’opportunità. @francesco_oppini_82 farà la scelta autonomamente , come tutti loro la scelta che ritiene più opportuna per la sua salute mentale, stanno crollando in molti perché sono stanchi e vogliono tornare a casa , c’è un carico di pressioni di stanchezza fisica, ma devono decidere senza pressioni o sensi di colpa, se tifare per lui significa non rispettare la sua vita e i suoi affetti, la sua malinconia fino al punto di massacrare con messaggi di questo tipo le persone che lui ama, offenderle, vessarle, minacciarle, giudicarle, stressarle fino a farle ammalare vi prego lasciate perdere”.

Alba Parietti conclude sottolineando che “@francesco_oppini_82 non ama i fanatismi o questo tipo di sostegno. Se si sostiene qualcuno si cerca di capirlo e seguire i suoi reali bisogni. Abbiate rispetto per ciò di cui non siete al corrente e appartiene alla sfera privata, non intendiamo spettacolarizzare per essere compresi i nostri dolori che devono restare nostri e soprattutto rispetto di persone riservate come @cristinatomasini che vuole solo ritrovare la sua vita e la normalità che non cerca i riflettori e persone come noi come tutti noi che hanno gioie, dolori lutti e malattie. Non siano burattini siamo persone in carne e ossa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

