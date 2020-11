Trova pezzo di dito in involtino, orrore in un supermercato ad Imola

Dopo avere compiuto un acquisto in un negozio di alimentari nella provincia di Bologna, una persona trova pezzo di dito in involtino.

Macabra scoperta quella compiuta da una persona a seguito di un normale acquisto di beni alimentari. Questo individuo infatti trova pezzo dito in involtino comprato in un supermercato di Imola, in provincia di Bologna.

L’avventore risiede nella località romagnola di San Lorenzo di Lugo, in provincia di Ravenna. Subito le forze dell’ordine hanno preso carico di questo disgustoso caso, con il pezzo di carne estraneo che è risultato essere proprio un residuo di parte umana. La vicenda è accaduta pochi giorni fa. Le autorità hanno provveduto a disporre un test del Dna sullo spaventoso reperto, che dà in tutto e per tutto l’idea di essere la falange di una persona adulta.

Trova pezzo di dito in involtino, partono subito le indagini

Contestualmente sono avvenute delle verifiche sulle altre unità di questo prodotto alimentare in vendita in quel preciso punto commerciale di Imola. Non è emerso niente di anomali in questi ulteriori controlli. Lo stabilimento di produzione in cui sono confezionati questi manicaretti è situato in Spagna. Sembra plausibile pensare ad un qualche incidente avvenuto ad un dipendente dell’impianto industriale, tale da causargli il distaccamento di un pezzo di dito, finito poi con l’essere imbustato in maniera accidentale. Su questa vicenda si sta dibattendo anche sui social network, data la natura peculiare dell’evento.

