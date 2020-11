Stasera in tv, Le Iene: anticipazioni di oggi, giovedì 26 Novembre

Stasera andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Che cosa hanno in serbo per noi i giornalisti incravattati? Scopriamolo.

Una nuova puntata de Le Iene Show è pronta a sorprendere e divertire tutti i telespettatori. Che cosa avrà in serbo l’amatissimo programma per noi? Stasera, giovedì 26 Novembre 2020, ci sarà molta carne al fuoco, e i giornalisti presenteranno i loro numerosi servizi. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Durante l’episodio di questa sera, il Coronavirus sarà il protagonista indiscusso dei vari servizi. Entreremo infatti con i giornalisti a fare un giro all’interno del Pronto Soccorso, e non solo. Si parlerà anche degli ospedali al collasso e del ceppo del virus arrivato fino in Italia, considerato più contagioso rispetto a quello di Wuhan. Ci sarà spazio anche per la strage di Erba, delle nuove testimonianze infatti sono state raccolte.

Durante uno dei servizi che andranno in onda questa sera, verranno mostrate le testimonianze di alcuni medici e infermieri che hanno ripreso le condizioni attuali degli ospedali, messi completamente in ginocchio dalla seconda ondata di Coronavirus. Anche la situazione all’interno del Pronto Soccorso Covid verrà mandata in onda, e ascolteremo alcune dichiarazioni da parte di chi sta adesso combattendo in prima linea. Ci sarà posto anche per il parere degli esperti, i quali parleranno del ceppo del virus arrivato in Italia, più contagioso rispetto a quello che ha colpito la città cinese di Wuhan.

Per quel che riguarda la Strage di Erba, i giornalisti raccoglieranno la testimonianza di Abdi Kais. L’uomo racconterà delle rivalità nel mondo della droga, e spiegherà il suo collegamento con la famiglia composta da Rosa e Olindo. Gli avvocati dei due coniugi hanno intanto fatto richiesta per la riapertura del caso, al fine di poter analizzare dei reperti trovati all’interno della casa.

Le Iene Show, anticipazioni di stasera

La nuova puntata de Le Iene Show andrà in onda questa sera su Italia 1, e sono tutti pronti a scoprire che cosa i giornalisti incravattati avranno da dire. Si parlerà di Coronavirus, ma non solo, anche di cronaca nera e molto altro. Entreremo negli ospedali, nei pronto soccorso e ascolteremo le parole di testimoni ed esperti. Appuntamento dunque a questa sera: quali sorprese ci riserverà il programma?