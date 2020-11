Selvaggia Roma più femmina che mai: il seducente scatto fa impazzire tutti

La straordinaria Selvaggia Roma è tornata a fare impazzire tutti i suoi follower, e lo ha fatto con un nuovo, piccantissimo scatto social.

Selvaggia Roma è una delle influencer più popolari della penisola italiana. La donna ha fatto il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo partecipando come corteggiatrice a Uomini e Donne. In seguito l’abbiamo ritrovata a Temptation Island, insieme al suo ex Francesco Chiofalo, il suo ex fidanzato. Adesso, oltre ad essere influencer, lavora talvolta come opinionista per la Mediaset. Conosciuta e apprezzata da quasi tutto il popolo del web, Selvaggia vanta un pubblico di ben 900 mila followers, che non vedono l’ora di ammirare ogni suo nuovo scatto.

Restando in tema di nuovi scatti, la bella Selvaggia ha nelle recenti ore deciso di stregare un’altra volta il suo pubblico, pubblicando su Instagram una magnifica e piccantissima foto. La donna, con i suoi post sul social più in voga del momento, riesce sempre a stupire i suoi fan, che a quanto pare impazziscono per lei.

Lo scatto in questione ritrae la splendida selvaggia di profilo, con gli occhi chiusi e i capelli lunghi e castani sciolti. La donna posa con addosso soltanto l’intimo nero, firmato Calvin Klein, esibendo il suo fisico mozzafiato. “Bambina nell’anima, Donna nella mente, Femmina nel corpo!” ha scritto come descrizione. Il post è stato inondato di like e commenti dai più disparati utenti, e sicuramente non verrà dimenticato con facilità.

