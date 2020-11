Raoul Bova, l’annuncio con Rocìo che fa sognare i fan

L’amatissimo attore italiano Raoul Bova ha fatto un annuncio insieme alla splendida compagna Rocio che fa sognare i fan.

Nonostante questo 2020 sia stato complesso come per tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo, Raoul Bova è riuscito a ritagliarsi una nicchia felice. Il rapporto con la compagna Rocio Munoz continua a gonfie vele ed il periodo passato in casa durante il lockdown non ha fatto altro che cementarlo. I due attori presto esordiranno in televisione con una mini serie -Giustizia per tutti – e li vedremo ancora insieme nel corto di Gabriele Muccino, Calabria terra mia.

Leggi anche ->Raoul Bova e i suoi “istinti notturni”: arriva la confessione

Ma come detto per loro non c’è solo la sintonia sul set, ma anche e soprattutto la sintonia tra le mura di casa. Una sintonia che è stata accentuata con l’arrivo delle due figli Luna e Alma. Di loro l’attore ha detto in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo‘: “Le mie figlie sono la gentilezza e la dolcezza. Quella parte femminile che già conoscevo, avendo due sorelle più grandi. Sono stato coccolato da piccolo e ora lo sono anche da grande”.

Leggi anche ->Raoul Bova racconta la verità: “I miei figli mi hanno salvato”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Raoul Bova, l’annuncio fa sognare i fan

Visto il periodo felice che sta vivendo, in molti si chiedono se Raoul ha intenzione di convolare a nozze. Domanda alla quale risponde con molta serenità: “Noi siamo già sposati! La nostra progettualità in questo momento è nello stare bene”. Insomma per l’attore il matrimonio è solo un documento che nulla aggiunge a quella famiglia che ha creato nel corso di questi anni. Magari in un futuro ci sarà anche, ma non è una priorità, non è un qualcosa senza la quale il rapporto tra lui e Rocio non può andare per il meglio.

Tuttavia, un piccolo annuncio l’attore lo ha voluto fare. Nonostante sia padre già di 4 figli, ne ha avuti due dal precedente rapporto stabile con Chiara Giordano, Raoul non nasconde che potrebbe anche pensare di voler allargare la famiglia, al settimanale ha infatti confidato: “Magari un altro figlio”.