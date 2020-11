Raoul Bova racconta la verità: “I miei figli mi hanno salvato”

Il celebre attore italiano, Raoul Bova, ha svelato il suo rapporto con i figli e con i suoi genitori durante la puntata di “Da noi a ruota libera”

Il noto attore, Raoul Bova, è stato protagonista durante la puntata del primo novembre a “Da noi a ruota libera“. Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Francesca Fialdini, durante il quale ha prestato il suo nuovo libro ‘La regola dell’acqua‘, ha svelato anche alcuni aspetti della sua vita privata: “I miei figli hanno salvato la mia vita. Il fatto di dover sorridere per loro mi faceva dimenticare dei dispiaceri e delle preoccupazioni. Lo stesso attore ha quattro figli: due ragazzi che ha avuto con la prima moglie Chiara Giordano e altre due piccole nate dall’unione con l’attuale compagna Rocio Munoz Morales.

Leggi anche–> Raoul Bova: “La depressione non va sottovalutata” – VIDEO

Leggi anche–> Raoul Bova, matrimonio con Rocio: arriva l’attesa decisione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Raoul Bova, il retroscena sul rapporto con il padre

Bova ha rivelato come agisce nella vita durante la vita di tutti i giorni: “Spesso vado in apnea, rimango senza respiro. In mare chi è rilassato galleggia, chi è teso va a fondo. E la forza per riemergere la devi trovare dentro di te”. Il celebre attore italiano ha, infine, svelato anche il rapporto con i genitori, in particolare con suo padre: “Detestava perdere tempo. Voleva che fossi impegnato in qualche cosa per non pensare al divertimento. E su questo io sono come lui”. Un retroscena davvero importante svelando così ogni aspetto della vita personale.