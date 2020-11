Giulia Salemi finisce nel mirino della moglie di Bonolis

Giulia Salemi è stata criticata dalla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. La battuta infelice sul suo conto non passa inosservata.

Giulia Salemi, tra le nuove concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, non infastidisce solo la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime ore, infatti, è finita nel mirino di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli è stata recentemente ospite a “Casa Chi“, condotta da Alfonso Signorini, e si è espressa su Elisabetta Gregoraci, a cui è molto legata. Nel corso della sua partecipazione ha fatto una battuta infelice che non è passata inosservata al mondo del web. Gli utenti sono rimasti indignati dalla seguente considerazione su Giulia Salemi, una delle ultime concorrenti ad entrare al “Grande Fratello Vip“: “Giulia è la ragazza che andò con il vestito aperto al Festival di Venezia insieme a Dayane Mello?“. La battuta della produttrice televisiva di 46 anni ha sollevato un polverone sui social e in molti l’hanno accusata di aver sminuito l’altra donna.

Sonia Bruganelli dice la sua su Giulia Salemi

Da quando ha messo piede nella Casa del “Grande Fratello Vip“, Giulia Salemi sta facendo parlare di sé ed è spesso al centro del gossip. La gieffina ha recentemente discusso con Elisabetta Gregoraci dopo che il conduttore Alfonso Signorini ha fatto riemergere dei vecchi dissapori che anno avuto a causa di una vacanza in Sardegna.

Sonia Bruganelli si è già espressa più volte sul percorso di Elisabetta Gregoraci al “GF Vip” ed ha approfittato della sua partecipazione a “Casa Chi” per dire la sua. La moglie del conduttore Paolo Bonolis ha ribadito come la showgirl calabrese si stia mostrando realmente per quella che è. A quel punto, poi, ha parlato del comportamento di Giulia Salemi e Selvaggia Roma e si è schierata dalla parte dell’amica. Sulla ventisettenne ha semplicemente detto: “Di che stiamo parlando? Che devo dire?“. Gli utenti del web, però, l’hanno criticata per aver giudicato la ragazza dal vestito indossato al Festival di Venezia.