GF Vip, accuse su Elisabetta: interviene la moglie di Bonolis

Elisabetta Gregoraci non sta passando un momento semplice al GF Vip. E’ intervenuta anche Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, in sua difesa.

Per Elisabetta Gregoraci questo non è un momento facile nella Casa del “Grande Fratello Vip“. In suo favore è intervenuta la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che ha condiviso un lungo post su Instagram prendendo le sue difese.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli | l’amore tramonta | VIDEO

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci | l’ex | “Da Briatore in ospedale poi a letto con me”

Durante la giornata di ieri, nella Casa c’è stato uno scontro acceso tra Elisabetta Gregoraci e un’altra concorrente, Selvaggia Roma. Le due hanno iniziato a discutere dal pomeriggio, fino a tarda sera da quando la showgirl calabrese ha ascoltato una conversazione tra la ex concorrente di “Temptation Island” e Pierpaolo Pretelli. Secondo la ex di Francesco Chiofalo, Elisabetta sarebbe una bugiarda che sta approfittando dell’interesse dell’ex Velino nei suoi confronti. Da lì, la Gregoraci è intervenuta attraverso il vetro e le due hanno iniziato a litigare. Quando Piepaolo e Selvaggia sono usciti dal Cucurio, sotto richiesto dagli autori, e sono tornati nella Casa, le due donne hanno continuato a discutere.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, rissa con Selvaggia Roma: caos al Gf Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli supporta Elisabetta Gregoraci contro gli attacchi

Neanche tra Elisabetta e Pierpaolo sono mancati gli scontri. Ora a dire la sua ci pensa la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che ha condiviso una foto sorridente della showgirl calabrese nello studio di Cinecittà. Nella didascalia, la conduttrice ha voluto specificare che segue il reality e conosce bene la donna. “Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta, che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo“, ha scritto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Sonia Bruganelli ha concluso il post in maniera molto ironica, scrivendo: “Poi…chi è Selvaggia Roma?“. Non sono mancati i commenti da parte di coloro che si schierano a favore della Gregoraci e sono contro la Roma, che ritengono ingiustificato il suo atteggiamento. Tra questi c’è anche Guendalina Canessa, che ha commentato il post della moglie di Bonolis, condividendo in pieno quanto detto. La ex gieffina ha aggiunto che i suoi migliori Natali sono trascorsi proprio con Elisabetta e l’ex marito Flavio Briatore in Africa e che per lei Selvaggia Roma è “una zingara inutile“.