Diego Maradona, documentario stasera: chi è il regista Asif Kapadia

Questa sera andrà in onda su Rai3 un documentario dedicato a Diego Armando Maradona, diretto dal regista Asif Kapadia.

La Rai ha deciso di dedicare la prima serata di Rai3 al documentario girato dal regista inglese dalle origini indiane Asif Kapadia. Sarà una prima visione italiana per il lungometraggio in memoria del calciatore scomparso Diego Armando Maradona.

Asif Kapadia ha iniziato la sua carriera di regista nel 1994 con il cortometraggio “Indian Tales“. Nel 2002 viene nominato per tre BAFTA Awards con il film “The Warrior” e vincerà diversi premi, tra i quali un Alexander Korda Awards e un Carl Foreman Award per lo speciale lavoro cinematografico. Nel 2006 dirige il film “L’incubo di Joanna Mills“, con Sarah Michelle Gellar e Sam Shepard. Nel 2010, invece, dirige il lungometraggio “Senna” sulla carriera del pilota automobilistico Ayrton Senna e nel 2015 è alla regia di “Amy“, film sulla cantante scomparsa Amy Winehouse. Nel 2019, invece, gira il documentario “Diego Armando” sulla carriera del fuoriclasse del calcio.

In onda il documentario di Kapadia, “Diego Armando”

Il documentario di Asif Kapadia ripercorre la carriera del calciatore più grande di tutti i tempi, raccontando specialmente i suoi anni trascorsi a Napoli. Gli anni con la squadra partenopea sono stati anni di trionfi sul piano lavorativo, con la vittoria di due scudetti, una Coppia Italia, una Coppa Uefa e una Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Il film documentario utilizza filmati selezionati tra più di 500 ore di video in parti inedite e analizza corpo e anima di un campione amato dal mondo intero, celebrando sia la leggenda che l’uomo controverso che era Diego Armando Maradona, segnato da profondi demoni interiori. Il programma di Massimo Ranieri “Qui e adesso“, previsto per questa sera 26 novembre, andrà in onda da giovedì 3 dicembre, sempre in prima serata su Rai3.